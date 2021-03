Il dipartimento cantonale della sanità ha presentato il suo piano, che prenderà il via a metà marzo sotto forma di un progetto pilota. Esso prevede l’introduzione su vasta scala di test salivari, in particolare per proteggere le persone e la popolazione a rischio. Nelle scuole si procederà ai controlli se vi saranno casi positivi in una classe. Nelle aziende i controlli sistematici saranno su base volontaria, poi seguiranno polizia, pompieri, soccorritori e personale delle case per anziani.