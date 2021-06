Il consigliere di Stato Thomas Weber (UDC) è da oggi a processo davanti a un tribunale penale di Basilea Campagna per rispondere dell’accusa di infedeltà nella gestione pubblica in relazione ai compensi versati alla Centrale di controllo del mercato del lavoro (ZAK).

Secondo l’accusa, non è possibile riscontrare alcuna spesa aggiuntiva coperta dai contributi cantonali. Sono invece state elencate voci di bilancio che non rientrano nell’obbligo di sostegno del Cantone, come ad esempio per il lavoro di pubbliche relazioni.