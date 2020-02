Resta ancora aperta per poco la questione se il carnevale di Basilea, il più importante della Svizzera, possa aver luogo nonostante la diffusione del coronavirus anche nella Confederazione. Le autorità sanitarie hanno annunciato oggi che domani sarà presa una decisione in merito al grande evento, dichiarato Patrimonio dell’umanità dall’Unesco nel 2017.

Nel frattempo la situazione è però cambiata in tutta la Svizzera, sottolinea lo stesso dipartimento in un scritto odierno. Fino ad oggi a mezzogiorno sono state accertate infezioni da coronavirus su quattro persone. Le autorità cantonali hanno quindi fissato domani come termine per la decisione sull’attuazione della grande manifestazione.