A Basilea i principali responsabili della diffusione del nuovo coronavirus sono stati giovani, altamente mobili e a basso reddito che vivono in zone densamente popolate. È quanto risulta da un studio condotto in primavera nella città renana sulla pandemia di Covid-19.

Il motivo è che i gruppi socioeconomici svantaggiati sono più frequentemente attivi in settori in cui il lavoro a domicilio non è possibile. Inoltre si tratta sovente di lavori che comportano più spesso anche contatti personali e una maggiore mobilità, spiega a Keystone-ATS Adrian Egli, capo dell’équipe dell’ospedale universitario di Basilea che, insieme ai colleghi del Politecnico di Zurigo (ETH), ha preso in considerazione 750 test positivi eseguiti nei mesi di marzo e aprile.