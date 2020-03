L’UDC ha depositato quest’oggi a Berna un’iniziativa parlamentare concernente le imposte alla fonte e le relative deduzioni accordate in Svizzera ai non residenti. Nel testo, sottoscritto dal ticinese Marco Chiesa, si legge: «La revisione dell'imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa ha introdotto nel diritto fiscale svizzero la nozione di "quasi residente". La deduzione sociale per il non residente, imposto alla fonte, non si giustifica più. Una modifica del diritto federale, e più in particolare degli articoli 33 capoverso 3 LAID e 86 capoverso 1 LIFD, si impone». La nota prosegue: «Il professor Vorpe del Centro di competenze tributarie della SUPSI, nel suo contributo "Le imposte alla fonte e le deduzioni sociali" evidenzia che l'articolo 33 capoverso 3 LAID vincola i Cantoni a considerare nella determinazione dell'aliquota dell'imposta alla fonte una spesa per oneri familiari del non residente in Svizzera sulla base delle disposizioni indicate all'articolo 9 capoverso 4 LAID che lasciano ai Cantoni la competenza di decidere che tipo e che importo di deduzione sociale accordare. In Ticino, per quanto attiene l'imposta cantonale, per ogni figlio minorenne, a tirocinio o agli studi fino al 28. anno di età, al cui sostentamento provvede il contribuente, si applica una deduzione sociale di 11.100 franchi. Ora, continua il professore, se la volontà del legislatore è di codificare nella legge (LAID e LIFD) una definizione di "quasi residente", è opportuno chiedersi se sia ancora equo concedere ai non residenti le deduzioni sociali poiché, conformemente alle indicazioni della Corte di Giustizia dell'UE (si veda la sentenza Schumacker) e del TF nel caso di Ginevra queste sono già di fatto considerate dallo Stato di residenza. Riconoscere la deduzione sociale ai soli residenti e ai "quasi residenti" risulta pertanto più corretta rispetto alla situazione attuale. Per coloro che non raggiungono tale soglia non vi è una discriminazione ai sensi dell'ALC in quanto lo Stato di residenza dispone di sufficienti redditi per considerare la situazione personale e familiare del lavoratore. Pertanto la situazione giuridica attuale per i lavoratori dipendenti in Svizzera che non rientrano nella categoria dei "quasi residenti" è fiscalmente favorevole poiché possono beneficiare sia in Svizzera sia nello Stato di residenza delle deduzioni sociali. Una modifica del diritto federale, e più in particolare degli articoli 33 capoverso 3 LAID e 86 capoverso 1 LIFD, da un profilo del gettito fiscale potrebbe consentire al Ticino, ma anche agli altri Cantoni, soprattutto di frontiera, di aumentare le entrate finanziarie».