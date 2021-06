Oggi la nostra vita è senza veli o quasi. Al negozio online affidiamo indirizzo e numero di telefono. Ai social e alle chat consegniamo foto e riflessioni. Ai grandi magazzini le abitudini alimentari. Ai gps i nostri itinerari. Alla chat di classe i problemi di studio o di salute dei nostri figli. Ai siti internet le nostre preferenze. Alle carte di credito le nostre spese.

Quello che forse ci sfugge è che la grande rete non dimentica mai. E che ogni volta che le comunichiamo qualcosa di noi o della nostra vita, qualcuno o qualcosa, da qualche parte del mondo, dapprima immagazzina l’informazione, poi la utilizza.

I nostri dati fanno gola a tutti: all’azienda per spedirci pubblicità personalizzata, alle assicurazioni per definire nuovi gruppi a rischio ai quali aumentare il premio; agli Stati per capire se siamo cittadini modello, ai servizi di incasso per scoprire se siamo dei buoni o cattivi pagatori.

Noi non ce ne rendiamo conto, ma oggi ogni clic, ogni email, ogni messaggio su WhatsApp, ogni post, ogni riunione su Teams o Zoom, behm rosicchia, a nostra insaputa, un poco della nostra sfera privata. E la protezione della sfera privata di ognuno di noi è sancita dalla Costituzione. Di fronte alla vorticosa evoluzione delle nuove tecnologie, la Svizzera è finalmente corsa ai ripari. Lo scorso settembre il Parlamento ha votato la revisione totale della nuova legge sulla protezione dei dati.

Una rivoluzione che partirà da gennaio 2022, mese più mese in meno, e che riguarderà non solo i gran patron dei social ma pure tutti coloro che per lavoro, raccolgono le nostre informazioni personali. Medici, avvocati, grandi distributori, giornali, negozianti, garagisti, ospedali, assicuratori. Nessuno sarà risparmiato: neppure lo Stato. Le nuove parole d’ordine saranno sicurezza informatica, trasparenza e protezione delle informazioni personali. Chi non si adatterà, verrà sanzionato con multe salate.

Grazie alla nuova legge, da gennaio avremo il diritto di sapere chi è in possesso di informazioni sul nostro conto, farci spiegare quali sono queste informazioni e come potrebbero venir utilizzate. Non solo. Potremo chiedere a chi si occupa di raccogliere i dati di comunicarci le informazioni in suo possesso e se lo vorremo, di cancellarli.

E non è poco, ve lo garantiamo.

Loading the player...

©CdT.ch - Riproduzione riservata