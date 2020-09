La produzione di batterie per le auto elettriche comporta problemi, soprattutto a livello della tracciabilità delle catene di fornitura, dell’estrazione delle materie prime e del riciclaggio. Lo dice uno studio di Pane per tutti, Sacrificio quaresimale e Associazione traffico e ambiente (ata) pubblicato oggi.

L’indagine ha esaminato le politiche commerciali dei sei maggiori produttori di batterie per veicoli elettrici al mondo. Anche la società svizzera ABB è stata inclusa nella valutazione, pur non producendo batterie. Tuttavia il gruppo assembla sistemi integrati di stoccaggio dell’energia per il trasporto pubblico, precisano le tre ong.