Nel suo comunicato odierno la Polizia cantonale dei Grigioni comunica che domenica scorsa un automobilista è stato fermato a Casaccia per eccesso di velocità. Sul rettilineo che da Casaccia porta a Vicosoprano è stato infatti registrato un superamento della velocità concessa di ben 47 km/h. Nel corso del controllo è emerso che l’uomo non era in possesso della patente. La licenza di guida del 51enne cittadino italiano era stata sospesa nel 2015 dalle autorità italiane.