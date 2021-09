Secondo la polizia cantonale di San Gallo, il 78.enne stava guidando sulla corsia di sorpasso in direzione di Zurigo. Per ragioni che non sono ancora chiare, ha sbandato più volte ed è finito contro la barriera di protezione. Quando gli agenti sono giunti sul posto, l’uomo era seduto al volante della sua auto e non rispondeva.