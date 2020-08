All’inizio di agosto il ministero degli esteri di Bruxelles aveva inserito Ginevra, Vaud e Vallese nella lista rossa, vietando i soggiorni non urgenti in questi cantoni. Il consigliere federale Ignazio Cassis era intervenuto e Bruxelles, riuscendo a far cancellare Vaud e Vallese dalla lista, ma non Ginevra. A luglio, è toccato al Ticino finire sulla lista arancione. Anche in quel caso, dopo l’intervento del Dipartimento federale degli affari esteri, il cantone sudalpino era stato stralciato dalle regioni a rischio.