La Corte degli affari penali ritiene che i problemi cardiaci non dispensino l’assente dal presentarsi in aula, malgrado l’uomo abbia fatto pervenire due certificati medici. Secondo i giudici, egli tenta di sottrarsi alla giustizia.

Valcke è accusato di amministrazione infedele aggravata, falsità in documenti e corruzione passiva, il tutto ripetuto più volte. È sospettato di aver accettato indebiti vantaggi dagli altri due imputati in relazione all’assegnazione dei diritti televisivi per diversi campionati mondiali e altre competizioni FIFA.