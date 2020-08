Il suo ruolo in Consiglio federale lo ha portato a essere per mesi in prima linea, a dettare le misure per resistere al coronavirus. Lui oggi ammette che a dettare i ritmi è però sempre stato il virus stesso. Sabato era in Ticino a celebrare la Festa nazionale. Lo abbiamo avvicinato per questa intervista a tutto tondo.

Nel suo discorso a Monte Carasso ha parlato di grande coesione tra le diverse zone del Paese, eppure in questi mesi sono emerse anche le distanze. «Vanno riconosciuti due momenti. Inizialmente, regioni e cantoni sono stati toccati in maniera molto differente. Il Ticino è stato colpito con più forza rispetto agli altri, poi Vaud e Ginevra, mentre altri sono stati toccati meno dalla prima ondata, protetti anche dalle misure prese per l’insieme del Paese. Poi però è subentrata la...