(Aggiornata alle 12.02) - Nel pomeriggio dell’ultima domenica la Polizia cantonale dei Grigioni ha effettuato a Vicososprano - in Valle Bregagliaa, sulla strada di montagna del Maloja - un controllo della velocità che si è protratto per quattro ore e mezza. In totale sono stati 1’822 i veicoli registrati in transito in direzione di Castasegna.