È deceduto oggi in ospedale il 24enne che aveva riportato gravi ferite dopo essere caduto da un muro lo scorso week-end nel centro città di Berna. La vittima è un cittadino svizzero domiciliato nel canton Vaud, hanno indicato in una nota il ministero pubblico regionale e la polizia cantonale.

L’uomo era stato trovato privo di conoscenza durante la notte tra sabato e domenica e poi trasportato in ambulanza in ospedale in uno stato critico.