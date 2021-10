Stando alle forze dell’ordine, in diverse occasioni è stato impiegato del gas irritante, in quanto la folla si è rifiutata di rispettare le istruzioni. Proiettili di gomma sono inoltre stati usati contro un drappello che intendeva iniziare un corteo verso il centro città.

A causa della dimostrazione, il traffico nei pressi della stazione è stato di nuovo fortemente disturbato per ore. Come tutte quelle precedenti, fatta eccezione per una, la manifestazione non era autorizzata.