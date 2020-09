I proprietari di immobili vanno tutelati maggiormente contro gli squatter. Regole chiare e condizioni semplificate nella procedura giudiziaria permetteranno ai possessori di fondi di far valere in modo più efficace i loro diritti in caso di occupazioni illecite. Le relative modifiche di legge sono state poste in consultazione oggi dal Consiglio federale fino al 23 dicembre.

In teoria - spiega l’esecutivo, che si è mosso in seguito a una mozione approvata dal parlamento - il diritto vigente permette già ai proprietari e possessori di riprendere possesso di un fondo occupato illegalmente. Nella pratica incontrano tuttavia sovente ostacoli per intervenire rapidamente.

In assenza di una sentenza del giudice, la polizia può infatti intervenire direttamente per sgomberare un fondo occupato soltanto a condizioni severe. La via del giudice civile è però spesso costosa e incerta.

Con le modifiche proposte oggi l’esecutivo semplifica i mezzi di difesa contro gli squatter: nella legge verrà sancito esplicitamente il momento in cui inizia il termine di reazione entro il quale il possessore può esercitare il suo diritto di autotutela e intervenire direttamente contro l’occupante dell’immobile. In futuro sarà determinante il momento in cui il possessore apprende l’occupazione dell’immobile o avrebbe potuto apprenderla con la necessaria diligenza.

Il governo dice invece di aver rinunciato a un termine fisso che stabilisca il numero di ore entro il quale il possessore deve intervenire. La soluzione proposta, più flessibile, permette infatti di trovare soluzioni adeguate nei singoli casi.

Nelle modifiche proposte oggi figura anche un rafforzamento della posizione del possessore del fondo in un eventuale procedimento giudiziario contro gli squatter. In futuro non sarà più necessario conoscere l’identità dell’occupante dell’immobile. La prassi ha infatti dimostrato che il proprietario spesso non sa esattamente chi abbia occupato il suo fondo.

