A Berna la spunta il Ticino. Per lottare contro il coronavirus, in casi eccezionali i cantoni possono adottare provvedimenti che vanno oltre quanto previsto dal Consiglio federale. Lo ha stabilito oggi lo stesso esecutivo. Tale decisione fa seguito alla chiusura di imprese e cantieri decisa dal canton Ticino e giudicata da Berna non conforme al diritto federale.

Concretamente, «se a causa della situazione epidemiologica sussiste un pericolo particolare per la salute della popolazione» il governo può autorizzare un singolo cantone a ordinare la temporanea limitazione o cessazione delle attività di determinati settori dell’economia. Le aziende che «plausibilmente» attuano i provvedimenti concernenti l’igiene e il distanziamento sociale devono però poter continuare a esercitare la loro attività. Può presentare una domanda il cantone che non dispone più di sufficienti capacità nell’assistenza sanitaria o se è altamente probabile che i settori economici interessati non siano in grado di attuare i provvedimenti di prevenzione. Una richiesta può pure essere inoltrata se vengono a mancare i lavoratori frontalieri dei settori interessati.

Per poter essere approvata, una domanda deve anche essere sostenuta dalle parti sociali. Devono inoltre essere garantiti l’approvvigionamento della popolazione con beni d’uso quotidiano e quello delle strutture sanitarie. Se un cantone dovesse adottare un provvedimento non autorizzato dal Consiglio federale, decadrà, per tale cantone, il diritto all’indennità per lavoro ridotto della Confederazione, precisa ancora l’esecutivo.

IL VIDEO DA BERNA

LA DIRETTA

I traslochi restano possibili

Il consigliere federale Guy Parmelin ha preso per primo la parola, spiegando che il Consiglio federale questa mattina ha anche trattato la questione dei traslochi: «I traslochi restano possibili se si rispettano le misure igieniche e di distanza sociale». «Ci sono 50 mila traslochi in questo periodo normalmente: i traslochi restano autorizzati», ha spiegato. Per quanto riguarda il pagamento degli affitti, Parmelin ha annunciato che il termine previsto dal codice delle obbligazioni per i locali d’abitazione e commerciali verrà prorogato da 30 a 90 giorni. «Intendiamo così ridurre la pressione sugli inquilini», ha messo in evidenza. Ciò vale solo per le situazioni venutesi a creare a seguito delle misure entrate in vigore nella lotta contro il coronavirus e per le pigioni che giungono a scadenza tra il 13 marzo e il 31 maggio. Alle stesse condizioni viene allungato da 60 a 120 giorni il termine di versamento di fitti scaduti. Inoltre, viene prolungato «da due settimane a 30 giorni il preavviso per camere ammobiliate e posteggi», ha dichiarato. Il contesto resta agitato e il rischio è che si arrivi a una serie di cause legali. Ma «stiamo seguendo il tutto da vicino», ha assicurato il ministro, che ha ricordato di aver creato una task force sulla questione immobiliare, formata da rappresentanti di tute le parti. Il gruppo di lavoro si è riunito telefonicamente una prima volta mercoledì. Stando a Parmelin «molti proprietari vogliono fare un gesto verso i loro locatari che sono in difficoltà perché non hanno più entrate» a causa del coronavirus.

51 mila domande di lavoro ridotto, 656 mila dipendenti

Per quanto riguarda il mercato del lavoro, sono 51 mila le aziende che hanno fatto domanda di lavoro ridotto, mentre sono 600 mila i lavoratori interessati (13%). In Ticino il 34% dei dipendenti è in lavoro ridotto.

«Sempre più test effettuati»

Da parte sua Alain Berset ha spiegato che sono 12.161 casi positivi per 90 mila test effettuati: «Facciamo sempre più test al giorno». Inoltre, dalla decisione del Governo di decretare la situazione straordinaria 11 giorni fa, si è visto che queste misure sono rispettate e capite dalla popolazione.

«Non andate in Ticino per le vacanze pasquali»

«È importante dare prova di perseveranza: dobbiamo continuare a rispettare queste misure, contiamo sulla responsabilità individuale per proteggere i più vulnerabili», ha spiegato. «Vorrei invitare chiunque stia pensando di passare le vacanze pasquali in Ticino a ripensarci: state a casa, non sovraccaricate gli ospedali ticinesi».

L’eccezione ticinese

A proposito del Ticino, Berset ha detto: «Il Ticino è in prima fila nell’emergenza, con il triplo di persone malate rispetto alla media svizzera, anche a causa delle vicinanza con il nord Italia». «Le misure adottate dal Consiglio di Stato vanno oltre il diritto federale - ha ricordato - ma stamattina abbiamo deciso di prevedere un’eccezione alla regola, con un nuovo articolo (l’articolo 7d dell’Ordinanza sul coronavirus, ndr.)». Nel dettaglio, «è possibile che determinati settori vengano chiusi, con eccezioni per tenere aperte le aziende che rispettano le norme igieniche». «Siamo in una situazione di crisi, quindi è necessario essere flessibili, tenendo conto anche dalle diverse realtà cantonali». Solo il Ticino, ha evidenziato, soddisfa queste condizioni eccezionali per ora.

I dati telefonici

L’Ufficio federale della sanità pubblica può studiare i dati telefonici solo per verificare se negli spazi pubblici vengono rispettate le direttive. I dati sono anonimi, aggregati, e solo una persona nell’UFSP ne ha accesso. Non è possibile risalire ai nominativi individuali. «È solo un meccanismo di verifica del rispetto delle norme», ha chiarito Berset.

«I guariti devono comunque attenersi alle regole»

«La maggior parte delle persone guarite non ha ricadute», ha detto Daniel Koch, capo della Divisione malattie trasmissibili, rispondendo a una domanda. «Queste persone corrono un rischio minore ma sono tenute ugualmente a rispettare le regole che valgono per il resto della popolazione», ha sottolineato.

©CdT.ch - Riproduzione riservata