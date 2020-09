Il Canton Berna introduce dal primo ottobre l’obbligo della mascherina per gli eventi con oltre mille partecipanti. Il Consiglio di Stato ha varato un’ordinanza in questo senso, annuncia oggi la direzione della sanità. Grazie a tale misura le autorità possono tornare ad autorizzare grandi manifestazioni. Il Cantone ha anche deciso di riaprire il «drive-in» per effettuare test veloci di diagnosi del Covid-19 nell’area della fiera nella città federale, chiusa a fine giugno, a causa dell’aumento dei casi di infezione.

Con l’arrivo delle temperature più fredde e in seguito alle esperienze raccolte finora il Consiglio di Stato ha deciso di allentare le disposizioni, aggiungendo però l’obbligo della mascherina all’interno, afferma il governo cantonale in una nota odierna. Complessivamente dentro e fuori il numero dei clienti è limitato a 300.

In caso di eventi con oltre cento persone all’interno e 300 in totale la mascherina è indispensabile se non è possibile mantenere la distanza minima. L’obbligo della mascherina nei negozi, centri commerciali e mercati - pure introdotto un mese fa - viene prolungato fino a fine ottobre. Zurigo resta così uno dei pochi cantoni svizzerotedeschi con un simile vincolo. Infine, in seguito a casi di infezione nel settore a luci rosse, il Consiglio di Stato zurighese ha deciso un obbligo per le prostitute di raccogliere e verificare i dati dei clienti.