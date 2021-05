Il Consiglio federale domani potrebbe decidere di allentare più del previsto le misure poste in consultazione due settimane fa. O meglio, il consigliere federale Alain Berset starebbe premendo per far sì che questo accada. È quanto si apprende dalle colonne del quotidiano zurighese «Blick» che riporta alcune anticipazioni di quanto verrà comunicato in conferenza stampa. Visto il miglioramento della situazione epidemiologica e l’andamento spedito della campagna di vaccinazione l’Esecutivo federale, oltre alla riapertura degli spazi interni dei ristoranti e un alleggerimento dell’obbligo del telelavoro, potrebbe alzare il limite degli incontri privati da 10 a 30 persone all’interno e da 15 a 50 all’esterno. Il limite per gli eventi pubblici potrebbe essere aumentato a 50 persone, sia all’interno che all’esterno, e potrebbe passare da 100 a 300 per gli eventi politici o religiosi. Al vaglio anche l’ipotesi di stralciare completamente il limite per gli assembramenti all’esterno negli spazi pubblici.