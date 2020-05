«Dobbiamo evitare che migliaia di giovani si ritrovino senza prospettive». È la messa in guardia di Pierre-Yves Maillard, presidente dell’Unione sindacale svizzera (USS), che chiede alla Confederazione di concedere alle imprese 1.000 franchi per ogni apprendista assunto. Le PMI dovrebbero poter dedurre questa somma, per anno e per posto di apprendistato offerto, dai prestiti contratti per far fronte alla crisi, spiega Maillard in un’intervista pubblicata oggi da «Le Matin Dimanche». L’importo potrebbe anche essere raddoppiato per le aziende che a settembre assumono giovani che non hanno trovato un posto di apprendistato in estate, aggiunge.