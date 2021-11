Abolire le tasse di bollo per i prodotti finanziari sostenibili con l’obiettivo di promuovere un’economia più rispettosa non sarebbe efficace. È la conclusione alla quale giunge un rapporto adottato oggi dal Consiglio federale.

«Una cancellazione di queste tasse annullerebbe le distinzioni nel trattamento fiscale di un tipo di finanziamento, mentre permarrebbero le disuguaglianze giuridiche nel caso dei prodotti non ecosostenibili», rileva il Governo in una nota. Il risparmio fiscale per gli investitori privati sarebbe molto esiguo e l’effetto incentivante discutibile. Il provvedimento sarebbe inoltre applicato in maniera troppo generale senza operare distinzioni. Influirebbe, ad esempio, diversamente sui finanziamenti di aziende che avvengono tramite aumento di capitale rispetto all’autofinanziamento o al finanziamento mediante capitale di terzi, prosegue l’Esecutivo. In generale, le piccole imprese beneficerebbero dell’abolizione in misura molto ridotta anche nel caso di una politica aziendale a favore del clima, secondo il Consiglio federale.