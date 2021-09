Venerdì scorso, nonostante il parere contrario della stessa commissione, il Governo aveva deciso di prolungare la gratuità dei test dal primo di ottobre al 10 di ottobre, e di assumersi i costi delle analisi per chi è stato vaccinato una sola volta fino al 30 novembre per lasciare il tempo a queste persone di ricevere una seconda dose. Nulla cambierebbe invece per i giovani sotto i 16 anni, le persone che per ragioni mediche non possono ricorrere alla vaccinazione, per chi accusa sintomi della malattia e anche per chi intende rendere visita a un parente ricoverato all’ospedale o in una casa per anziani. Per l’esecutivo, una proroga sine die della gratuità per tutti comporterebbe costi altissimi, fino a 50 milioni di franchi a settimana.