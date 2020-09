La città di Berna è la prima in Svizzera ad introdurre un regolamento sul finanziamento dei partiti politici. Il progetto sulla trasparenza è stato adottato oggi dall’88% dei votanti. L’affluenza alle urne è stata del 66,9%.

L’oggetto è stato approvato con 47’183 voti favorevoli e 6’219 contrari. I partiti politici rappresentati nel legislativo comunale dovranno comunicare ogni anno il loro finanziamento e dovranno informare le autorità dell’origine dei fondi di cui dispongono per le campagne elettorali e di voto.

I candidati in corsa per il Consiglio comunale e il Municipio dovranno rendere noto il budget stanziato per le campagne elettorali. Anche i comitati di campagna sono sottoposti al regolamento. Le informazioni saranno verificate e pubblicate regolarmente su Internet. Le infrazioni saranno punite con una multa fino a 5’000 franchi.