La Svizzera ha stipulato contratti con due nuovi fornitori di vaccini anti-Covid: uno con l’azienda tedesca Curevac, per la fornitura di 5 milioni di dosi di vaccino, e un contratto preliminare con Novavax per altri 6 milioni di dosi.

Oltre ai due nuovi fornitori, un nuovo contratto è stato stipulato con Moderna per la fornitura di altri 6 milioni di dosi, indica in una nota l’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP). Il volume complessivo di fornitura del vaccino Moderna, già omologato da Swissmedic, sale così a 13,5 milioni di dosi.

Al pari dei vaccini di Pfizer/BioNTech e Moderna, anche quello di Curevac si avvale della tecnologia mRNA (o RNA messaggero). Questo vaccino si trova nella terza fase dei test clinici. L’UFSP prevede che il vaccino Curevac potrà essere fornito alla Svizzera «probabilmente a partire dal secondo trimestre 2021». Visto che anche in questo caso sono previste due dosi, le autorità sanitarie prevedono di poter proteggere 2,5 milioni di persone da un decorso grave di Covid-19.

Il contratto si basa su un accordo di fornitura stipulato tra la Commissione europea e l’azienda. Per gli Stati SEE Norvegia, Islanda e Svizzera, che non fanno parte dell’UE, sarà la Svezia a ordinare le dosi e a rivenderle loro senza profitto.