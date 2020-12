L’azienda tedesca specializzata in biotecnologia BioNTech sviluppa e produce il vaccino insieme al gruppo farmaceutico americano Pfizer, ricorda in una nota odierna l’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP). Presumibilmente ne saranno necessarie due dosi, che permetteranno di vaccinare 1,5 milioni di persone in Svizzera.