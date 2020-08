La Confederazione ha firmato un contratto con la società zurighese Molecular Partners per ottenere un medicamento contro il nuovo coronavirus. Se il prodotto supererà i test clinici e sarà omologato, la Svizzera vi accederà a titolo prioritario. I costi ammontano ad alcuni milioni di franchi. Gli studi clinici sono previsti per l’autunno.

Interrogato dall’agenzia di notizie Keystone-ATS, l’UFSP non ha voluto indicare con precisione quali siano i costi dell’operazione. Infatti su singoli punti dell’intesa non è ammesso fornire dettagli. Un portavoce si è limitato a parlare di una somma attorno ai cinque milioni di franchi. Dal canto suo Molecular Partners ha comunicato all’agenzia di stampa finanziaria AWP che riceverà quasi dieci milioni di franchi a titolo di commissione per la prenotazione.

Il farmaco si compone di un agente immunoterapico che, in termini di approccio, è simile a un insieme di terapie con anticorpi in un unico medicamento, il cui scopo è neutralizzare il virus, spiega l’UFSP.

Se sarà omologato in Svizzera, il medicamento servirà innanzitutto al trattamento di pazienti affetti dal nuovo coronavirus. In determinati casi, potrebbe essere somministrato anche come profilassi per proteggere da un’infezione (immunizzazione passiva), per esempio al personale ospedaliero esposto o ad altri gruppi a rischio.