Da Berna il consigliere federale Alain Berset parla alla popolazione in merito alle decisioni legate alla pandemia. Nelle ultime 24 ore, lo ricordiamo, sono 2.120 i nuovi casi di coronavirus registrati in Svizzera, in aumento rispetto alla scorsa settimana. L’Ufficio federale della sanità riferisce pure di due decessi e due ricoveri in ospedale. La variante Delta incrementa le nuove infezioni in tutta Europa, Svizzera compresa. Tanto che sono molte le nazioni che stanno reintroducendo delle restrizioni alla popolazione, Italia compresa (tra green pass e regioni a colori).

Il 21 aprile il Governo aveva concretizzato la sua strategia, definendo tre fasi per l’abrogazione dei provvedimenti di protezione dalla COVID-19. La terza, la fase di normalizzazione, in un calendario «ideale» sarebbe stata prevista per oggi, ma il Consiglio federale riunitosi questa mattina ha deciso di non apportare particolari modifiche alle misure anti-COVID, che rimarranno sostanzialmente le stesse. Cambiamenti nelle «tariffe» dei test sono previsti per ottobre: test e autotest non saranno più gratuiti per gli asintomatici.

(In aggiornamento) «La situazione resta buona, ma la dinamica non è positiva», comincia Berset, «I numeri stanno crescendo. Dal mese di luglio i contagi sono raddoppiati costantemente».

Il consigliere federale è tornato a invitare la popolazione a vaccinarsi: «Tra i gruppi a rischio l’incidenza è bassa: abbiamo un alto tasso di copertura vaccinale tra le persone anziane. È giunto il momento per tutti gli altri di cogliere l’opportunità e vaccinarsi ora, a metà agosto. Con una somministrazione nelle prossime settimane si potrà affrontare l’autunno in sicurezza, con una buona protezione».

«L’obiettivo per le prossime settimane è evitare il sovraccarico degli ospedali», aggiunge. «Non si tratta più di proteggere i non vaccinati, la priorità ora è rivolta alle strutture ospedaliere. Questo significa che dobbiamo accettare che il virus circolerà tra i non vaccinati». Il ministro della salute parla poi delle misure: «Nulla cambierà per quanto riguarda le poche misure rimanenti, non possono essere revocate in vista dell’autunno».

Tornando poi sulla vaccinazione: «Dal 2020 stiamo affrontando una situazione straordinaria, con limitazioni alle libertà individuali dettate dalla pandemia. Il Governo ha dovuto agire per limitare i danni, ora con la libertà di scelta sul vaccinarsi o meno, la responsabilità passa anche alla popolazione. Chi vuole proteggersi può farlo».

Cambio strategia per i test

«A partire dal 1. ottobre vi saranno dei cambiamenti nella presa a carico dei costi dei test. Rimarranno gratuiti per chi presenta dei sintomi», afferma Berset. «La Confederazione continuerà a pagare i test ripetuti nelle scuole e nelle imprese. Al contrario, gli autotest per i vaccinati o immunizzati e i test rapidi per asinomatici non saranno più presi a carico dalla Confederazione». La decisione non è definitiva: «La proposta passerà al vaglio di Cantoni e Parlamento».

A inizio settembre una valutazione

«All’inizio di settembre il Governo valuterà nuovamente la situazione e considererà altre misure. È importante continuare a proteggere i più vulnerabili», sottolinea Berset.

Domande e risposta:

- I visitatori non vaccinati delle case anziani dovranno pagare i propri test? E il personale infermieristico?

«I visitatori dovranno pagare i propri test. Per il personale sanitario, trattandosi di test ripetuti, la spesa ricadrà sulla Confederazione».

- A quali condizioni saranno revocate le misure rimanenti?

«Solo quando non ci sarà più pericolo di sovraccarico degli ospedali», risponde Berset. «Ora il significato delle infezioni è completamente diverso: 2000 infezioni oggi non ha lo stesso significato di 200 infezioni lo scorso ottobre, questo perché molte persone sono state vaccinate». L’aumento dei casi non comporterà necessariamente delle nuove chiusure: «Grazie ai vaccini, se gli ospedali non raggiungono i loro limiti le misure possono rimanere le stesse».

- Con la fine dei test gratuiti si vuole mettere pressione sui non vaccinati?

«No», afferma Berset. «Semplicemente non è giusto che le persone che si sottopongono al test motlo spesso pesino finanziariamente su tutta la società». Berset però sottolinea: «Per chi ha meno di 12 anni o chi, per ragioni mediche, non ha potuto vaccinarsi, i test rimarranno gratuiti».

- Cosa si può dire sull’obbligo di certificato COVID?

«Questa discussione continuerà ad accompagnarci, ma al momento non è prevista un’introduzione dell’obbligo», afferma il consigliere federale.

- Come sono possibili questi aumenti dei contagi, visti gli alti tassi di vaccinazione?

«La vaccinazione non è un’assicurazione completa, ma protegge nella maggior parte dei casi». A questo punto è intervenuto Patrick Mathys dell’UFSP: «Le persono vaccinate possono essere infettate, ma il vaccino previene in gran parte i decorsi gravi della malattia. Ciò porta a meno ospedalizzazioni».

- Quanto risparmierà la Confederazione facendo pagare i test ai cittadini?

«Non saprei rispondere con esattezza», risponde Berset. «Per il periodo da settembre alla fine dell’anno abbiamo stimato i costi degli autotest a 200 milioni di franchi e 400 milioni per i test antigenici. Quindi circa 600 milioni».

IL COMUNICATO STAMPA

Nella seduta dell’11 agosto 2021, il Consiglio federale ha deciso di non revocare i provvedimenti ancora in vigore, che d’ora in poi serviranno a proteggere le strutture ospedaliere e non più la popolazione non vaccinata. Per il ritorno alla normalità è indispensabile un drastico aumento del numero di persone vaccinate. Pilastro della lotta alla pandemia, l’attuale strategia di test dev’essere proseguita. Dal 1° ottobre i test delle persone asintomatiche non saranno più gratuiti. Il Consiglio federale pone in consultazione questi adeguamenti e prenderà una decisione il 25 agosto.

Attualmente quasi la metà della popolazione residente in Svizzera è completamente vaccinata. Dall’11 luglio, tuttavia, la curva delle prime inoculazioni non progredisce quasi più, nonostante i Cantoni dispongano di risorse sufficienti. Il Consiglio federale ne deduce che tutte le persone che intendevano vaccinarsi abbiano potuto farlo. Conformemente al modello a tre fasi (protezione, stabilizzazione, normalizzazione), ha perciò deciso di passare alla fase di normalizzazione, che comincia per l’appunto quando tutte le persone che intendevano vaccinarsi hanno potuto farlo.

Considerata l’evoluzione incerta della situazione epidemiologica (dinamica negativa, rientri dalle vacanze, variante Delta) e non potendo essere escluso un sovraccarico delle strutture ospedaliere, il Consiglio federale ha deciso di non revocare il dispositivo limitato e ben accettato dalla popolazione dei provvedimenti ancora vigenti (p. es. l’obbligo della mascherina al chiuso e sui trasporti pubblici o del certificato COVID per le grandi manifestazioni e le discoteche). Procederà a una nuova valutazione della situazione e a un eventuale adeguamento dei provvedimenti in occasione della seduta del 1° settembre, quando gli effetti dei rientri dalle vacanze diventeranno più chiari.

Per il Consiglio federale, d’ora in poi la priorità è la protezione delle strutture ospedaliere, non più la protezione della popolazione non vaccinata. Il Governo adotterà nuovi provvedimenti soltanto in caso di rischio di sovraccarico degli ospedali. In questa fase della lotta alla pandemia, contrariamente alle due fasi precedenti, un dispositivo di provvedimenti restrittivi non è più appropriato, in quanto limiterebbe in misura eccessiva le attività sociali ed economiche delle persone vaccinate o guarite. Questo significa anche che, con ogni probabilità, eventuali nuovi provvedimenti a sgravio delle strutture ospedaliere avrebbero effetti meno rapidi e meno incisivi. Il Consiglio federale ricorda ai Cantoni che, conformemente alla legge sulle epidemie, sono tenuti a prendere provvedimenti in caso di rialzo regionale dei contagi e sovraccarico dei loro ospedali.

Appello alla responsabilità individuale

Per il Consiglio federale questa nuova fase è sinonimo di rafforzamento della responsabilità individuale. Poiché presto o tardi tutte le persone che vivono in Svizzera verranno a contatto con il coronavirus, il Consiglio federale ritiene inevitabile un rialzo dei contagi, delle ospedalizzazioni e dei decessi. Per la popolazione, la vaccinazione anti-COVID-19 resta il mezzo più efficace per proteggersi dall’infezione e da un decorso grave della malattia. Il Consiglio federale invita le persone non ancora vaccinate a farsi vaccinare al più presto. A tal fine i Cantoni devono garantire che chiunque intenda immunizzarsi possa continuare a ricevere il vaccino senza difficoltà. Il prossimo 16 agosto, la Confederazione avvierà una nuova campagna informativa.

Adeguamento della strategia di test

I test continuano a essere una misura importante per tenere sotto controllo la pandemia, interrompere le catene di contagio e prevenire un sovraccarico delle strutture ospedaliere. Permettono infatti di individuare le infezioni a uno stadio precoce, di adottare provvedimenti mirati su scala locale e di evitarne di generali più restrittivi.

La strategia perseguita attualmente si fonda su test condotti a ripetizione nelle scuole e nelle imprese e su test preventivi i cui costi – dalla primavera di quest’anno – sono interamente a carico della Confederazione. I test ripetitivi nelle scuole, nelle imprese e nelle case di cura continueranno a essere finanziati dalla Confederazione. Il Consiglio federale esorta i Cantoni a predisporre il necessario per effettuare test a ripetizione nelle scuole e contribuire così a proteggere i più giovani. Raccomanda loro inoltre di rendere obbligatori i test ripetitivi per il personale delle case di cura e per anziani, allo scopo di proteggere le persone particolarmente a rischio.

Il Consiglio federale propone per contro che, a partire dal 1° ottobre prossimo, non siano più finanziati i test per le persone asintomatiche né i cinque test autodiagnostici al mese per le persone vaccinate o guarite, ad eccezione dei bambini fino a 12 anni e delle persone che non possono farsi vaccinare. Le persone non vaccinate o non guarite che desiderano partecipare a un evento per cui è obbligatorio il certificato COVID, dal 1° ottobre prossimo dovranno pagare il test di tasca propria o farsi vaccinare.

Il Consiglio federale propone inoltre di permettere anche alle persone senza sintomi di avere accesso a metodi diagnostici più affidabili e meno onerosi, consentendo loro di partecipare individualmente, a proprie spese, a test PCR salivari a campioni aggregati, per esempio nelle farmacie. Se l’esito del test è negativo, la persona riceverà un certificato. Il Consiglio federale sottopone questi adeguamenti ai Cantoni e alle competenti commissioni parlamentari e prenderà una decisione il 25 agosto 2021.

Prorogato l’aumento dell’importo forfettario per vaccinazione per gli studi medici

L’aumento dell’importo forfettario a 24,50 franchi per vaccinazione per gli studi medici, temporaneamente accordato sino alla fine di giugno, è prorogato fino al 30 settembre 2021. Nella sua seduta odierna, il Consiglio federale ha approvato l’adeguamento della convenzione tariffale sulla rimunerazione della vaccinazione anti-COVID-19 concordata dai partner.

