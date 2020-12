Il Consiglio federale è chiamato oggi a decidere sull’introduzione di nuove misure per far fronte alla crescita dei contagi. Provvedimenti urgenti sono stati invocati da più parti: Cantoni, ospedali e anche dalla task force. Per comunicare le decisioni prese in vista delle festività natalizie, il Governo ha indetto una conferenza stampa da Berna. All’incontro con la stampa saranno presenti la presidente della Confederazione Simonetta Sommaruga e i consiglieri federali Alain Berset. e Guy Parmelin.

Parlano i consiglieri federali

La prima a prendere la parola è la presidente della Confederazione Simonetta Sommaruga: «La situazione resta critica, il Consiglio federale ha preso misure più drastiche e ha chiesto ai cantoni di intervenire. I cantoni sono d’accordo, mi fa piacere questa unità. Tutti devono collaborare: il nostro Paese è forte quando agiamo tutti insieme. Questa pandemia è una minaccia per la salute, ma anche per il nostro umore e per l’aspetto sociale. Con le nuove misure, in vigore da martedì prossimo, siamo sicuri che si possono ridurre i contagi. Il Governo prima di fine anno farà un bilancio intermedio e valuterà se prendere misure più stringenti. Sappiamo che molte persone e lavoratori saranno toccati duramente da queste misure: il Governo avvia misure di sostegno, approvate dal Parlamento, per aiutare le aziende e i lavoratosi indipendenti. Molte persone si sentiranno più sole, io mi auguro che nei giorni di festa ci si prenda cura gli uni degli altri. Il nostro Paese è forte se tutti si danno da fare e sono solidali, dobbiamo agire insieme».

Il «ministro della salute» Alain Berset ha fatto il punto sulla situazione epidemiologica: «Il personale sanitario non ce la fa più, gli ospedali sono al limite delle loro capacità. Negli ultimi giorni c’è stato un aumento esponenziale di casi, è necessario prendere provvedimenti per raggiungere un tasso di riproduzione (Rt) dello 0,8, come nella precedente ondata. Anche nelle stazioni sciistiche i bar e i ristoranti saranno chiusi: per il resto sarà responsabilità dei cantoni decidere le misure per gli impianti. In questo senso bisogna pensare al rischio di infortunio sulle piste, con gli ospedali al limite, che devono rimandare molti interventi. Sulla neve il vero problema non sono i contagi, ma i possibili infortuni. Speriamo che all’inizio dell’anno prossimo si possano vedere gli effetti delle nuove misure. Ma non vogliamo dare false speranze: i contagi sono ripartiti anche nei cantoni che andavano meglio. Abbiamo nuovi test rapidi, più semplici e meno invasivi. Permetteremo l’impiego dei test anche per gli asintomatici. Un test rapido negativo però vale un giorno: è riferibile al momento in cui viene fatto. Inoltre se il test è negativo, è meglio tenere la mascherine e tutte le misure di sicurezza. Non possiamo permetterci di lasciarci sfuggire la situazione di mano, non ora. Le misure entrano in vigore da martedì perché i ristoranti, che chiuderanno totalmente per un mese, avranno modo in questi giorni di gestire le loro risorse. Per quanto riguarda i vaccini, sarà Swissmedic a valutare tutti i criteri per l’omologazione del preparato. Al momento non ci sono date per un via libera alle vaccinazioni. Tutti i cantoni devono tenersi pronti per l’inizio dell’anno prossimo per avviare la campagna di vaccinazione. Non si vedranno subito gli effetti, il numero di vaccinati nella popolazione deve essere significativo, quindi dovremo passare l’inverno contando sulle nostre forze».

Guy Parmelin ha poi parlato delle misure economiche per aiutare i lavoratori più colpiti e le persone che hanno redditi bassi (vedi sotto per i dettagli). Le norme valgono dal 1. dicembre fino al 31 marzo 2021. «Sono molto gli attori toccati dalle misure, che vedono frenate le proprie attività. Il Governo cerca di creare le condizioni migliori possibili per quando le attività ripartiranno e la pandemia sarà superata», ha spiegato Parmelin. «La Confederazione ha deciso di prorogare l’indennità per lavoro ridotto, per dare sostegni rapidi e immediati a chi ne ha bisogno, senza lentezze burocratiche. Le modifiche per quanto riguarda la disoccupazione sono in consultazione, e il Governo si pronuncerà il 20 gennaio prossimo su queste misure, che saranno applicabili retroattivamente al 1. settembre 2020».

Le nuove misure del Consiglio federale

La situazione epidemiologica sul fronte coronavirus rimane preoccupante. Per questo motivo il Consiglio federale ha dato oggi un nuovo giro di vite: da martedì i ristoranti e le strutture per il tempo libero, lo sport e la cultura saranno chiusi per un mese. Eccezioni sono possibili nei cantoni con una evoluzione epidemiologica favorevole. L’obiettivo è ridurre in modo netto e rapido il numero dei casi. Da settimane gli ospedali e il personale sanitario sono infatti sotto pressione e con i giorni festivi cresce il rischio di una rapida impennata delle infezioni. Le persone dovrebbero per questo motivo «ridurre il più possibile i contatti sociali e rinunciare a viaggi e spostamenti non strettamente necessari». Per facilitare la diagnosi del virus, l’Esecutivo ha esteso il ricorso ai test rapidi. In una nota, il governo precisa che tutti i bar e ristoranti devono rimanere chiusi; non sono previste deroghe per le feste. Possono rimanere aperte solo le mense aziendali e scolastiche (della scuola dell’obbligo) e i servizi per gli ospiti degli hotel. Restano inoltre consentite la vendita di cibi e bevande da asporto. Il Governo ha anche imposto la chiusura degli impianti sportivi. Continueranno ad essere consentite unicamente le attività all’aperto in gruppi fino a cinque persone. Eccezioni sono previste per le leghe professionistiche e per bambini e ragazzi fino a 16 anni. I cantoni restano per contro responsabili dei comprensori sciistici, che a determinate condizioni potranno rimanere aperti. Come già annunciato la settimana scorsa: la situazione epidemiologica deve permetterlo e devono essere garantite sufficienti capacità negli ospedali, per il tracciamento dei contatti e per i test. Dovranno invece restare chiusi musei, cinema, biblioteche, casinò, giardini botanici, zoo e altre strutture culturali e ricreative. È possibile svolgere attività culturali in piccoli gruppi ma restano per contro vietate le manifestazioni con pubblico. Sono consentite forme alternative, come ad esempio eventi trasmessi online. Allo scopo di ridurre ulteriormente gli assembramenti, il governo ha nuovamente inasprito la capienza dei negozi. Il numero massimo di clienti dipenderà dalla superficie di vendita liberamente accessibile. Le restrizioni sugli orari - apertura non concessa dopo le 19.00 nei feriali e chiusura totale la domenica e i festivi - rimangono in vigore. Come detto, i cantoni con uno sviluppo epidemiologico favorevole possono prevedere allentamenti, come l’apertura di ristoranti e impianti sportivi. Per farlo il fattore di riproduzione deve essere sotto la soglia di 1 per sette giorni consecutivi e inferiore anche alla media svizzera su sette giorni. Qualora la situazione dovesse ulteriormente peggiorare, ulteriori misure potrebbero essere adottate nelle prossime settimane. Il Consiglio federale farà una valutazione intermedia il 30 dicembre e a inizio di gennaio traccerà un bilancio.

Proroga e ripristino delle misure in materia di indennità per lavoro ridotto

A causa della situazione epidemiologica tesa e delle ulteriori restrizioni imposte alle attività economiche, il Consiglio federale ha deciso oggi di prorogare nuovamente, fino al 31 marzo 2021, le misure in materia di indennità per lavoro ridotto (ILR). Le relative modifiche dell’ordinanza COVID-19 entreranno in vigore il 1. gennaio 2021. In seguito all’impennata dei casi di COVID-19 nell’autunno 2020, la Confederazione e i Cantoni hanno adottato determinate misure, che si ripercuotono direttamente e indirettamente sull’economia e sul mercato del lavoro. Il numero delle aziende che ricorrono al lavoro ridotto è quindi salito, spiega il Consiglio federale. Poiché ci si aspetta che questa tendenza proseguirà, si intende continuare ad applicare la procedura sommaria per alleviare le aziende e le casse di disoccupazione. Queste ultime potranno così decidere più rapidamente riguardo alle domande di ILR presentate dalle aziende. Tale decisione comporta anche la proroga della durata di validità di due disposizioni dell’ordinanza sull’assicurazione contro la disoccupazione (OADI): le ore in esubero accumulate al di fuori dei periodi di lavoro ridotto continueranno temporaneamente a non dover essere dedotte dalla perdita di lavoro e il reddito conseguito con un’occupazione provvisoria continuerà a non essere computato nel calcolo della perdita di guadagno per l’ILR, indica una nota governativa odierna. In questo modo si contribuisce inoltre a garantire la liquidità delle aziende. Il Governo ha deciso le modifiche dell’ordinanza COVID-19 dopo aver consultato il Parlamento, le parti sociali e i Cantoni.

Altri adeguamenti in consultazione

Attualmente sono inoltre in consultazione altri adeguamenti dell’ordinanza, introdotti in relazione alla modifica della legge COVID-19 approvata di recente dal Parlamento. Questi prevedono l’abolizione del periodo di attesa, la non computazione dei periodi di conteggio con una perdita di lavoro superiore all’85% dell’orario normale di lavoro dell’azienda nonché l’estensione del diritto all’ILR alle persone con un rapporto di lavoro di durata determinata e agli apprendisti, precisa ancora il comunicato. Il Consiglio federale si pronuncerà formalmente sull’attuazione di queste misure il 20 gennaio 2021. La loro entrata in vigore non verrà tuttavia differita.

Articolo aggiuntivo

Infine, l’Esecutivo ricorda come oggi nelle votazioni finali della sessione invernale il Parlamento abbia approvato un articolo aggiuntivo nella legge COVID-19. Quest’ultimo stabilisce che in caso di lavoro ridotto le persone con un reddito sino a 3’470 franchi avranno diritto a un’indennità del 100% della perdita di guadagno. Per i redditi tra 3’470 e 4’340 franchi, l’ILR ammonterà a 3’470 franchi in caso di perdita di guadagno totale, mentre le perdite di guadagno parziali saranno indennizzate proporzionalmente. L’attribuzione dei lavoratori a tempo parziale a una delle categorie di salario avviene in base al loro stipendio calcolato proporzionalmente alla percentuale lavorativa. A partire da 4’340 franchi si applicherà il tasso d’indennità consueto dell’80%. Questa disposizione è direttamente applicabile ed è valida con effetto retroattivo dal 1° dicembre 2020 fino al 31 marzo 2021. La SECO emanerà delle direttive al riguardo, conclude la nota governativa.

