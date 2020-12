Confermato l’ulteriore giro di vite per arginare la diffusione del contagi in Svizzera. Dopo aver lasciato autonomia ai Cantoni, Berna ha cambiato passo e ha preso la situazione in mano, nonostante la netta contrapposizione di alcuni Cantoni (soprattutto quelli romandi). I «sette saggi» hanno quindi indetto una conferenza stampa per informare sulle nuove misure legate al coronavirus. Presenti al momento informativo la presidente della Confederazione Simonetta Sommaruga, il ministro della salute Alain Berset e il ministro delle finanze Ueli Maurer.

«La situazione non sta evolvendo come volevamo. Il numero di infezioni continua ad aumentare e lo abbiamo notato già settimana scorsa. Per questo abbiamo posto delle nuove misure in consultazione. Il bilancio tracciato dal Consiglio federale dice che non possiamo più aspettare oltre. Questa necessità è stata percepita anche dalla popolazione. È necessario che i contagi diminuiscano», ha detto la presidente Simonetta Sommaruga in apertura di conferenza stampa.

«Il fatto che il Consiglio federale prenda nuovamente le redini non deve essere inteso come un’azione contro i Cantoni», ha sottolineato Sommaruga. «Il Consiglio federale vuole essere preparato in caso di un aumento futuro dei contagi e la prossima settimana il Consiglio federale consulterà ancora i Cantoni affinché possa prendere decisioni rapide in una simile situazione».

Le nuove misure

Per ora, nella sua seduta dell’11 dicembre, il Consiglio federale ha deciso di rafforzare i provvedimenti contro la propagazione del coronavirus. L'obiettivo è di ridurre ulteriormente il numero dei contatti e prevenire gli assembramenti di persone. Da domani, sabato 12 dicembre, i ristoranti, i bar, i negozi, i mercati, i musei, le biblioteche e le strutture sportive e per il tempo libero devono chiudere alle 19.00. Ad eccezione dei ristoranti e dei bar, non possono inoltre aprire la domenica e nei giorni festivi. I Cantoni che presentano un’evoluzione epidemiologica favorevole possono posticipare l’orario di chiusura alle 23.00. Sono vietate le manifestazioni, con alcune eccezioni. Le attività sportive e culturali sono consentite soltanto in gruppi fino a cinque persone.

Il numero delle infezioni da coronavirus rimane molto elevato e in parecchi Cantoni ha ripreso a crescere. Gli ospedali sono al limite delle loro capacità e il personale sanitario è allo stremo. La situazione è preoccupante, non da ultimo perché nei prossimi giorni il rischio di un’ulteriore e più rapida crescita dei contagi è elevato. Con il freddo, la gente trascorre più tempo al chiuso e durante le festività il numero di contatti privati aumenta.

La reazione dei Cantoni

«Non tutti i Cantoni sono d’accordo con le misure del Consiglio federale. Ma il desiderio di standardizzazione era palpabile. Il Consiglio federale vuole evitare il lockdown, proteggere gli operatori sanitari e ammortizzare le conseguenze economiche», ha detto Simonetta Sommaruga presentando le misure che entrano in vigore domani, sabato 12 dicembre, e si applicheranno fino al 22 gennaio 2021. «È fondamentale non trovarci in una situazione in cui non abbiamo altra alternativa che chiudere tutto e metterci in isolamento», ha spiegato il ministro dell’Interno Alain Berset. «Le misure che abbiamo introdotto sono piuttosto moderate - ha aggiunto - ma se non vengono rispettate rischiamo davvero un nuovo blocco delle attività».

Chiusura alle 19, come pure la domenica e nei giorni festivi

I ristoranti, i bar, i negozi, i mercati, i musei, le biblioteche e le strutture sportive e per il tempo libero devono chiudere tra le 19.00 e le 6.00. I negozi, i mercati, i musei, le biblioteche e le strutture sportive e per il tempo libero devono restare chiusi anche la domenica e nei giorni festivi nazionali. I ristoranti e i bar, invece, possono tenere aperto la domenica e i giorni festivi. Il 24 dicembre e la notte di San Silvestro la chiusura è fissata alle 01.00. I servizi di fornitura di pasti e i negozi di cibi da asporto possono rimanere aperti fino alle 23.00.

Deroga per i Cantoni con un’evoluzione epidemiologica favorevole

I Cantoni con un’evoluzione epidemiologica favorevole possono posticipare l’orario di chiusura alle 23.00, se il valore di riproduzione resta inferiore a 1 per almeno 7 giorni consecutivi e se l’incidenza giornaliera su 7 giorni è inferiore alla media svizzera. Nel Cantone devono inoltre essere disponibili sufficienti capacità per il tracciamento dei contatti e l’assistenza sanitaria. Un Cantone che intende prolungare gli orari di apertura deve dapprima concordarsi con i Cantoni limitrofi. La proroga sarà possibile nei Cantoni il cui valore Rt sarà inferiore a uno per sette giorni. Tra quelli che ne beneficeranno, ha indicato Alain Berset, ci sono ad esempio i cantoni della Svizzera romanda e Berna. «Al momento le cifre sono in calo solo in alcuni cantoni di lingua tedesca», ha aggiunto Berset. «Ora bisogna agire per alleviare l’onere che grava sugli ospedali e sul personale: sono davvero arrivati al limite».

Vietate le manifestazioni

Le manifestazioni pubbliche sono vietate, fatta eccezione per le celebrazioni religiose fino a 50 persone, i funerali nella cerchia familiare e degli amici stretti, le assemblee degli organi legislativi e le manifestazioni politiche.

Incontri privati: come finora, al massimo 10 persone

Il Consiglio federale rinuncia a ulteriori restrizioni per gli incontri privati. Continua pertanto ad applicarsi la limitazione a 10 persone, compresi i bambini. Il Consiglio federale raccomanda vivamente di restringere gli incontri privati a due economie domestiche. Questa regola è chiara è consente di festeggiare il Natale in una cerchia ristretta.

Sport e cultura: non più di cinque persone

Le attività sportive nel tempo libero sono consentite soltanto in gruppi di non più di cinque persone. Rimangono vietati gli sport di contatto. La limitazione a cinque persone vige anche per le attività di gruppo nel settore culturale non professionistico.

Continuano a essere consentite le attività sportive e culturali (escluse le competizioni) di bambini e ragazzi che non hanno ancora compiuto i 16 anni. Sono inoltre ammessi gli allenamenti e le competizioni dei membri di quadri nazionali, così come gli allenamenti e le partite, ma senza pubblico, nelle leghe professionistiche. Sono infine consentite le prove e le esibizioni di artisti o gruppi professionisti.

Pareri dei Cantoni molto discordanti

In sede di consultazione, i Cantoni hanno prevalentemente condiviso la valutazione della situazione epidemiologica. Gran parte di loro è favorevole a una maggiore uniformazione dei provvedimenti. Molti chiedono alla Confederazione misure immediate ed efficaci per attenuare le ripercussioni economiche. La grande maggioranza non concorda tuttavia con il modo di procedere del Consiglio federale.

Nella seduta del 18 dicembre, il Consiglio federale discuterà l’ulteriore procedura nel caso fossero necessarie ulteriori restrizioni.

1,5 miliardi supplementari per i casi di rigore

In occasione dell’estensione dei provvedimenti adottati per far fronte alla pandemia di coronavirus, il Consiglio federale ha discusso anche le relative conseguenze economiche. In considerazione dei necessari interventi da parte delle autorità, d’intesa con la Commissione dell’economia e dei tributi del Consiglio degli Stati (CET-S), l’Esecutivo intende ampliare le proprie possibilità di sostegno per limitare i danni economici. Propone quindi al Parlamento di aumentare gli aiuti finanziari del programma per i casi di rigore di 1,5 miliardi di franchi complessivi a 2,5 miliardi. Chiede inoltre che gli sia concessa la facoltà di adeguare, in caso di necessità, le condizioni previste per ottenere gli aiuti.

«In vista di una possibile chiusura degli esercizi, il Consiglio federale ritiene indispensabile estendere i provvedimenti volti ad attenuare i casi di rigore», ha spiegato il consigliere federale Ueli Maurer. Ai fini di una rapida attuazione, si affida al programma esistente, realizzato con grande entusiasmo nei Cantoni.

L’Esecutivo intende aumentare gli aiuti finanziari del programma per i casi di rigore di ulteriori 1,5 miliardi di franchi. 750 milioni dovranno essere finanziati congiuntamente da Confederazione e Cantoni. Questi ultimi contribuirebbero in misura del 33 per cento. In caso di necessità, la Confederazione potrà erogare 750 milioni supplementari a favore dei provvedimenti cantonali concernenti i casi di rigore, senza ulteriori contributi dei Cantoni. In tal modo, il Consiglio federale avrà la possibilità di sostenere in maniera mirata i Cantoni particolarmente colpiti dai provvedimenti volti a contenere l’epidemia di COVID-19. Inoltre, il Consiglio federale ha deciso che oltre alle imprese culturali, su richiesta, verranno corrisposte indennità di perdita di guadagno anche agli operatori culturali.

Il Governo chiede inoltre al Parlamento di prevedere una norma di delega che gli consenta, laddove necessario, di agevolare gli aiuti nei casi di rigore per le imprese che, in ottemperanza ai provvedimenti delle autorità, saranno costrette a chiudere per diverse settimane o la cui attività sarà sottoposta a importanti restrizioni. Questa soluzione mira ad ampliare il margine di manovra del Consiglio federale in vista del futuro sviluppo della pandemia.

I provvedimenti richiedono nuove modifiche della legge COVID-19, attualmente al vaglio del Parlamento. L’Esecutivo chiede alle Commissioni dell’economia e dei tributi di entrambe le Camere di discutere le proposte e sottoporle al plenum ancora nella sessione invernale in corso. Il 18 dicembre 2020 il Consiglio federale dovrebbe adottare l’ordinanza adeguata sulla base delle modifiche di legge decise nella sessione invernale.

