(Aggiornato alle 20:11) - Per il Consiglio federale è chiaro: informando, i media rivestono un ruolo chiave per il Paese e il suo sistema democratico. Gli introiti di giornali & Co. sono però in continuo calo. La situazione già precaria è drasticamente peggiorata a causa della crisi sanitaria e del conseguente crollo degli introiti pubblicitari, benché gli ascolti e i lettori siano invece aumentati. Il Governo intende dare una mano al giornalismo. E ha adottato un messaggio all'attenzione del Parlamento contenente un pacchetto (annunciato l’estate scorsa) con varie misure.

La prima fra queste riguarda un ampliamento della promozione indiretta della stampa (tramite la riduzione delle tariffe postali per le consegne), che per il Consiglio federale va ampliata a tutti i quotidiani e i settimanali in abbonamento. A tale scopo, il limite massimo della tiratura di 40.000 copie attualmente in vigore verrebbe soppresso. Inoltre, beneficerebbero della promozione anche i giornali appartenenti a una rete di edizioni locali con propria testata la cui tiratura media complessiva supera i 100.000 esemplari per edizione. Così facendo ogni anno circa 35 milioni di copie in più potrebbero trarre beneficio dal sostegno indiretto della stampa. Affinché anche le testate con una tiratura meno elevata siano sgravate, il contributo federale deve passare dagli attuali 30 milioni di franchi a 50 milioni di franchi.

Solo giornalismo a pagamento

Anche i media online che contano su entrate provenienti dai lettori (abbonamenti o prezzi per articoli singoli, ma anche contrubuti) vanno sostenuti. Il Consiglio federale intende mettere a loro disposizione 30 milioni di franchi l’anno. «Per gli editori – sottolinea l’Esecutivo in una nota - viene così creato un ulteriore incentivo a sviluppare offerte digitali per un pubblico propenso a pagare». Come per la promozione indiretta della stampa, il sostegno segue delle condizioni. Ad esempio una chiara separazione tra contenuti redazionali e pubblicitari e il riconoscimento delle direttive deontologiche del settore. L’aiuto deve inoltre diminuire con l’aumentare del fatturato. «Ciò porta a un sostegno maggiore delle offerte mediatiche con un orientamento regionale», spiega il Governo.

Per dare migliori condizioni quadro ai media online, ma anche a radio e tv, il Consiglio federale prevede poi un sostegno agli istituti di formazione continua, alle agenzie di stampa o alle organizzazioni di autoregolamentazione.

Infine, Berna vuole sostenere progetti informatici a beneficio di tutto il settore. Come piattaforme comuni. A trarne vantaggio sarebbero anche i siti gratuiti.

Occhi puntati sul Parlamento

Per il direttore generale del Gruppo Corriere del Ticino Alessandro Colombi il Governo va ringraziato «per essersi reso conto delle difficoltà dei media e del lavoro di servizio pubblico che garantiscono». La situazione per i piccoli editori però non migliora: le disposizioni proposte vanno ad aiutare i più grandi del settore. Il pacchetto trascura poi i domenicali, che non godono del sostegno indiretto. La vede così anche l’associazione mantello Stampa Svizzera, che in una nota indica: occorrerebbe un finanziamento di altri 60 milioni. Aiuti come quelli relativi alla formazione per Colombi «vanno bene in tempi normali. Ma nel momento attuale urgono sostegni concreti».

Ora tutti gli occhi sono puntati sul Parlamento e sulla sessione straordinaria di maggio, durante la quale si discuterà di aiuti transitori di circa 65 milioni di franchi.

©CdT.ch - Riproduzione riservata