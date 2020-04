(Aggiornato alle 9.40) - Nuovo incontro con la stampa questa mattina alle 9 dalla capitale per aggiornare la popolazione sulla crisi legata al coronavirus. All’incontro con i media organizzato dalle autorità federali sono presenti il consigliere federale e capo del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) Ignazio Cassis, il rappresentante della Segretaria di Stato per le questioni finanziarie internazionali (SFI) del Dipartimento federale delle finanze (DFF) Stefan Flückiger e il delegato per l’aiuto umanitario e capo del Corpo svizzero d’aiuto umanitario (CSA) della Direzione per il sviluppo e cooperazione (DSC) Manuel Bessler.

«Ieri i miei colleghi vi hanno illustrato le ultime misure prese nel nostro Paese in merito all’economia», ha esordito il capo del DFAE Ignazio Cassis. «Anche se i dati sono incoraggianti, certamente non si può ancora abbassare la guardia». «Ieri abbiamo parlato delle decisioni prese per la Svizzera ma la crisi pandemica non concerne solo noi: ci sono Paesi in cui questa si somma ad una situazione già critica aumentando il rischio di agitazioni sociali e anche di migrazioni. La Svizzera ha quindi tutto l’interesse ad aiutare affinché la propagazione del virus venga frenato anche nei Paesi in via di sviluppo». «Questo aiuto - continua il consigliere federale - può essere dato da organizzazioni internazionali come l’ONU e le sue agenzie, dall’OMS, dalla Croce Rossa e dalla Mezzaluna Rossa, nonché dal G20».

«In una situazione come questa è necessario occuparci dei nostri cittadini, ma bisogna anche essere solidali, soprattutto con i Paesi poveri. Possiamo esprimere questa solidarietà sostenendo organizzazioni come quelle citate che lottano contro la pandemia e le sue conseguenze. Anche perché, gli effetti negativi della pandemia sull’economia mondiale creano un’instabilità sociale che ci colpiscono direttamente. Il Consiglio federale ha quindi deciso di sostenere questa lotta con un credito di 400 milioni di franchi», spiega Cassis precisando tuttavia che il finanziamento (in due tappe, di 225 prima e altri 175 milioni poi a maggio) dovrà come d’abitudine essere approvato dalle Camere. «Solo in un mondo stabile sarà in futuro possibile sentirsi al sicuro», ha concluso il capo del DFAE.

«Questa è una crisi che tocca tutti i Paesi, alcuni di più altri di meno, ma tutti. Bisogna quindi collaborare a livello internazionale», ha continuato Stefan Flückiger. «L’aiuto umanitario deve essere parte di un sistema flessibile ed essere erogato in base ai bisogni specifici», ha aggiunto Manuel Bessler. I rappresentanti dei media presenti hanno infatti a più riprese chiesto agli oratori se questa decisione implica un reindirizzamento della strategia del Governo in merito alla sua politica umanitaria. Cassis ha quindi specificato che sono decisioni prese in base all’evoluzione della situazione. Non è quindi escluso che i fondi previsti non siano sufficienti: i bisogni dei Paesi che hanno chiesto in nostro aiuto sono infatti variegati. Per altre eventuali misure si aspetterà tuttavia l’evolvere della situazione. Cassis ha poi ricordato quanto già fatto dalla Confederazione, ad esempio gli aiuti all’Italia tramite la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC). Il DFAE, su appello di alcuni stati in difficoltà, ha già inviato nelle scorse settimane altro materiale in Cina, Nepal e Serbia, contribuendo anche a fornire aiuto in Grecia. «Questa crisi ha cambiato le carte in tavola», ha detto il consigliere federale, sostenendo che questa situazione potrà portare a rivedere una parte della strategia di cooperazione internazionale della Confederazione, anche nelle relazioni con l’Unione europea.

La pandemia di coronavirus colpisce in modo particolarmente duro i Paesi in via di sviluppo. Negli Stati afflitti da povertà, conflitti e catastrofi la situazione, già precaria, si aggrava. Per attenuare le conseguenze negative di questi sviluppi, il Consiglio federale ha deciso di concedere al Comitato internazionale della Croce Rossa (CICR) un prestito senza interessi di 200 milioni di franchi e di sostenere con 25 milioni di franchi un fondo del FMI, costituito per far fronte alle catastrofi. Altri 175 milioni saranno utilizzati per rafforzare le organizzazioni attive a livello mondiale e la cooperazione internazionale nella lotta contro il coronavirus. La Svizzera si dimostra così solidale nella crisi globale.

Le restrizioni economiche dovute all’isolamento rappresentano un grave problema soprattutto per chi vive nei Paesi in via di sviluppo: se non possono lavorare, le persone più povere del mondo non riescono a sfamare le loro famiglie. Non hanno infatti contratti di lavoro regolari né beneficiano di un sistema di sicurezza sociale statale stabile che potrebbe proteggerle in caso di crisi. Il rischio di disordini sociali aumenta e anche il numero delle persone che potrebbero essere costrette ad abbandonare il proprio Paese a causa della mancanza di mezzi di sostentamento sta crescendo.

Il Consiglio federale risponde alle richieste urgenti di sostegno finanziario formulate dall’ONU, dall’OMS, dal CICR, dalla Federazione internazionale delle società della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa (FICR), dal G20 e da altre organizzazioni che devono rimanere operative. Le grandi organizzazioni attive a livello internazionale hanno bisogno di fondi per introdurre ulteriori misure volte a rallentare la diffusione del virus e ad attenuare le conseguenze economiche e sociali della pandemia.

L'Esecutivo si è dichiarato disposto a contribuire con 400 milioni di franchi agli sforzi internazionali per mitigare le ripercussioni della pandemia di Covid-19, in particolare nei Paesi in via di sviluppo. Come primo passo ha deciso di concedere al CICR un prestito massimo senza interessi di 200 milioni di franchi rimborsabile entro sette anni e di stanziare 25 milioni di franchi per un fondo che mira al contenimento degli effetti delle catastrofi (Catastrophe Containment and Relief Trust) creato dal Fondo monetario internazionale (FMI). Il Parlamento si esprimerà in merito a entrambi i crediti durante la sessione estiva. In una seconda fase (maggio), il Consiglio federale intende stanziare ulteriori contributi per un importo massimo di 175 milioni di franchi destinati a diverse organizzazioni attive sul piano globale. Con questa decisione l'Esecutivo risponde anche a una mozione della Commissione della politica estera del Consiglio nazionale che ha chiesto un aumento di 100 milioni di franchi dei crediti per l'aiuto umanitario nel 2020.

Nell’ambito della cooperazione internazionale allo sviluppo la Svizzera è stata in grado di reagire alla crisi in modo rapido ed efficace. Per far fronte alla pandemia, il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) ha effettuato adeguamenti mirati, in particolare ai programmi in corso della DSC. Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) ha a sua volta adeguato i programmi della SECO. Nel quadro del budget esistente sono stati messi a disposizione oltre 100 milioni di franchi aggiuntivi. Ciò rafforzerà il lavoro di organizzazioni come l’ONU (compresa l’OMS), il CICR e la FICR, nonché i progetti umanitari e quelli finalizzati a rispondere alla pandemia della cooperazione svizzera allo sviluppo. L’Aiuto umanitario della DSC ha già fornito aiuti umanitari su richiesta dei Paesi colpiti. La Svizzera sostiene infine le misure del Gruppo della Banca Mondiale e del Fondo globale per la lotta contro l’Aids, la tubercolosi e la malaria per lottare contro la crisi provocata dalla diffusione del nuovo coronavirus.

