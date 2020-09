La Liguria è quindi inclusa nell’elenco delle regioni a rischio a partire da lunedì 28 settembre. Le persone che ritornano in Svizzera devono essere poste in quarantena per dieci giorni. L’elenco viene regolarmente aggiornato in funzione dell’evoluzione della situazione, precisa ancora l’UFSP.

Le autorità liguri ritengono che la decisione elvetica sia distorta dalla situazione «disomogenea» nella regione. A parte il focolaio a La Spezia, che è comunque in declino, il resto del territorio regionale rimane per lo più al di sotto del parametro di allerta, sostengono.

«In Liguria - scrive Toti in una nota ripresa dall’Ansa - lavoriamo giorno e notte per monitorare e limitare il contagio. Non accettiamo che i nostri sforzi vengano intaccati da misure che mettono in cattiva luce la nostra regione e danneggiano le nostre imprese: dopo tanti sforzi per ripartire non possiamo permetterci ulteriori stop».