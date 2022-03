Nuove sanzioni nei confronti della Russia. La Svizzera ha deciso. Dopo che il Consiglio federale ha scelto, lo scorso 28 febbraio, di riprendere le sanzioni dell’UE a seguito del protrarsi dell’intervento militare russo in Ucraina, le misure previste vengono ora interamente attuate. Si tratta principalmente di sanzioni commerciali e finanziarie. Le modifiche entrano in vigore oggi, 4 marzo, alle ore 18:00.

Con la nuova ordinanza si vieta l’esportazione in Russia di tutti i beni a duplice impiego, a prescindere dallo scopo o dal destinatario finale. Non è possibile esportare nemmeno i beni che potrebbero contribuire al rafforzamento militare e tecnologico della Russia o allo sviluppo del suo settore di difesa e di sicurezza. In questo contesto sono vietate anche l’assistenza tecnica, l’intermediazione e la concessione di mezzi finanziari.

Non è più permesso esportare in Russia alcuni beni e servizi in ambito petrolifero. Inoltre è vietata l’esportazione di determinati beni e tecnologie impiegabili nell’aviazione e nell’industria spaziale. Il divieto riguarda anche alcuni servizi legati a questi beni, ad esempio assicurazioni, riparazioni, ispezioni, così come l’intermediazione e l’assistenza finanziaria.

È vietato fornire finanziamenti pubblici o assistenza finanziaria per il commercio o gli investimenti in Russia. Altre misure in questo ambito riguardano cartevalori, mutui e l’accettazione di depositi. Non sono più consentite nemmeno le transazioni con la Banca centrale russa. Il Consiglio federale ha deciso di adottare anche le sanzioni in ambito finanziario che l’UE ha emanato il 1. marzo 2022, incluse le deroghe corrispondenti. Il pacchetto di misure include anche il sistema di messaggistica internazionale SWIFT.

La decisione del Consiglio federale - che ha inoltre scelto di riprendere nell’allegato 8 l’elenco pubblicato dall’UE il 28 febbraio 2022 e di bloccare gli averi di altre persone legate al presidente russo - arriva proprio nello stesso giorno in cui Putin ha avvertito coloro che si oppongono alle azioni della Russia in Ucraina di «non esacerbare la situazione» imponendo ulteriori sanzioni al suo Paese. «Non abbiamo cattive intenzioni contro i nostri vicini», ha detto durante una riunione del suo governo trasmessa da Rossiya 24, tv controllata dallo Stato. Il governo «non vede la necessità» che i Paesi vicini intraprendano ulteriori azioni che «peggiorino i nostri rapporti».

«L’attuazione delle sanzioni avviene nel rispetto della neutralità - assicura il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) -. Per quanto riguarda i beni a duplice impiego, non si fa differenza tra scopi militari e utilizzatori finali militari». Il Consiglio federale è intenzionato a fare in modo che le sanzioni emanate non ostacolino le attività umanitarie, pertanto ha previsto apposite deroghe nei casi in cui le sanzioni potrebbero compromettere tali attività. La situazione viene seguita da vicino e Berna deciderà autonomamente in merito all’eventuale adozione di ulteriori sanzioni dell’UE contro la Russia.

«Le due restrizioni più dure riguardano il sistema SWIFT e l’interdizione delle transazioni con la Banca centrale russa», ha spiegato in conferenza stampa il consigliere federale Guy Parmelin, capo del Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR). «Una misura estremamente forte». La maggior parte delle persone a cui la Svizzera ha deciso di bloccare gli averi è vicina all’entourage di Putin. «Sono 223 i conti che sono stati bloccati, tra cui si contano anche oligarchi». A queste persone vengono pure vietati l’entrata e il transito in Svizzera. «Le persone prese di mira globalmente sono 677, tra cui figurano anche membri della Duma. Le imprese colpite dalle restrizioni sono una cinquantina.».

