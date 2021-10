La città di Berna non intende tollerare questa sera una nuova manifestazione degli oppositori alle misure anti COVID. L’annuncio fa seguito agli appelli lanciati sui social per una «manifestazione spontanea».

Le manifestazioni spontanee non necessitano di un’autorizzazione se sono legate a fatti di stretta attualità. Quella annunciata sui social media è però una manifestazione non autorizzata. In una nota, le autorità cittadine sconsigliano vivamente di prendervi parte.