L’efficacia del vaccino di AstraZeneca è messa in discussione da uno studio sudafricano. La Confederazione, che ha già ordinato 5,3 milioni di dosi dalla casa farmaceutica, starebbe pensando di comprare il preparato ma rivenderlo. Lo indica Nora Kronig, vicedirettrice dell’Ufficio federale della sanità sulla «NZZ am Sonntag». Intanto il vaccino è sempre in fase di analisi da SwissMedic.