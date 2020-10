Berna pianifica da mesi un lockdown regionale. Lo indica la «NZZ am Sonntag», che fa riferimento a verbali di conferenze telefoniche tra l'Ufficio federale della sanità pubblica e i medici cantonali. Secondo queste fonti la Confederazione ha stilato in giugno «un elenco di infrastrutture critiche in vista di possibili chiusure di regioni o comuni nell'ambito di una seconda ondata». L'Ufficio federale della protezione della popolazione, in collaborazione con altri organi competenti, sta esaminando come, in caso di un'eventuale chiusura locale o regionale, si possa garantire che i gestori di infrastrutture critiche o le aziende essenziali per l’intero sistema possano mantenere il più possibile la loro attività. Quando e come potrebbe essere imposto un tale lockdown resta da capire.