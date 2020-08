La Svizzera deve sostenere i propri cittadini adulti partiti all’estero «con fini terroristici» se sono detenuti in un paese in cui i diritti umani sono poco rispettati. Esperti indipendenti delle Nazioni Unite raccomandano a Berna di chiederne l’estradizione.

In un rapporto pubblicato oggi a Ginevra dal Consiglio dei diritti umani dell’ONU i tre membri del gruppo di lavoro sull’utilizzo dei mercenari lanciano un appello alla Svizzera a condurre simili rimpatri in talune situazioni, in particolare quando «elementi credibili» lasciano pensare che le persone in questione - detenute, perseguite o condannate - potrebbero essere torturate o non essere oggetto di un processo equo.

Diversi jihadisti svizzeri che hanno lasciato il paese per entrare nello Stato islamico sono trattenute dalle autorità curde nel nordest della Siria da quando il gruppo terroristico ha perso il controllo della regione. Nonostante gli appelli delle Nazioni Unite e del Comitato internazionale della Croce Rossa (CICR) agli Stati di rimpatriare i propri cittadini, la consigliera federale Karin Keller-Sutter, a capo del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), si è sempre opposta a questa possibilità per motivi di sicurezza.

Lacune nella legge su società di sicurezza private

I tre esperti indipendenti, che non si esprimono a nome dell’ONU, avevano condotto nel maggio 2019 una visita di cinque giorni in Svizzera per valutare la regolamentazione delle società di sicurezza private che forniscono prestazioni all’estero. In un rapporto preliminare pubblicato poco dopo la visita gli esperti avevano riconosciuto che con le sue leggi e l’applicazione degli standard internazionali Berna ha dimostrato una reale volontà di consolidare i diritti umani, ma avevano anche constatato lacune, tra cui l’assenza di un meccanismo di sorveglianza e un’insufficiente armonizzazione fra cantoni per quanto riguarda le prestazioni su suolo nazionale.

Nel rapporto conclusivo pubblicato oggi gli esperti accolgono con favore la decisione di non esportare più aerei militari verso l’Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti, due paesi associati al governo in esilio nel conflitto nello Yemen. «Questa decisione costituisce un raro esempio a livello mondiale» di priorità dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario, sostengono i membri del gruppo di lavoro. Essi si dicono però inquieti riguardo a una possibile riduzione del campo di applicazione della legge federale sulle prestazioni di sicurezza private fornite all’estero (LPSP).

Gli esperti chiedono inoltre alla Svizzera di sostenere maggiormente l’Associazione del Codice di condotta internazionale per i servizi privati di sicurezza (ICoCA) con sede a Ginevra. In relazione all’iniziativa popolare «per imprese responsabili», auspicano poi che venga aggiunto alla Costituzione un obbligo di verifica ragionevole in termini di diritti umani per le aziende.

In merito alle questioni interne, il gruppo di lavoro si dice «deluso» dalla bocciatura lo scorso anno di una mozione per una legislazione federale sulla sicurezza privata: a questo punto le autorità cantonali dovrebbero a loro avviso introdurre degli standard minimi.

Infine, una legge federale dovrebbe separare chiaramente le competenze della polizia e delle società di sicurezza private: in particolare essa dovrebbe imporre un «esame approfondito» dei futuri dipendenti di tali ditte, uniformi distintive e una limitazione del ricorso alla forza da parte degli agenti privati.

