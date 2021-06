Il consigliere federale a capo del Dipartimento federale delle finanze Ueli Maurer e Dirk Lindemann, direttore dell’Ufficio federale dell'informatica e della telecomunicazione (UFIT) sono i relatori dell’odierna conferenza stampa del Consiglio federale, indetta per presentare il certificato COVID.

A partire da lunedì, infatti, saranno disponibili i primi esemplari del documento, su app o in forma cartacea, che ha l’obiettivo di attestare il vaccino, la guarigione o un test, tramite un codice QR.

LA DIRETTA

LA CONFERENZA STAMPA

«L’obiettivo, con l’istituzione del certificato COVID, è creare maggiore libertà di movimento: i viaggi nello spazio Schengen saranno agevolati grazie al certificato COVID». Così ha esordito il consigliere federale Ueli Maurer. «Ad occuparsene è l’UFIT (Ufficio federale dell'informatica e della telecomunicazione, ndr.) a causa dei brevi tempi per l’entrata in vigore. La collaborazione tra dipartimenti e uffici ha permesso di realizzare il progetto in tre settimane, risparmiando risorse e finanze». «Abbiamo pure collaborato in modo stretto con i Cantoni e con l’UE, per il riconoscimento nello spazio Schengen», ha detto Maurer. «Il certificato inizierà a circolare da settimana prossima e sarà disponibile per tutti entro fine giugno, con un’entrata in funzione a tappe. Al momento il certificato non è ancora necessario per spostarsi. Ma agiamo con anticipo per averlo a disposizione quando sarà necessario».

Lindenmann, dal canto suo ha presentato i contenuti del certificato. «Coloro che non hanno il cellulare potranno avere il certificato in forma cartacea. Ci sono quindi la versione pdf e quella su applicazione. Le due versioni - ha detto il direttore dell’UFIT - hanno lo stesso valore».

«I dati sono registrati sull’applicazione ma non sono trasmessi a terzi». Il sistema prevede un’applicazione con il certificato e un’applicazione per la verifica del certificato. La prima riporta un codice QR, dove figurano il nome e la data di nascita del titolare del certificato.

«Da settimana prossima l’app sarà a disposizione negli store online di Google e Apple», ha affermato Lindenmann. «Al momento della presentazione del certificato COVID, con un documento d’identità bisognerà poter attestare che si è effettivamente titolari del certificato in questione».

Come si riceve il certificato?

«Le persone che sono state completamente vaccinate saranno informate e potranno ottenere dal loro Cantone il certificato. In alcuni Cantoni la richiesta può già essere inoltrata», ha detto Lindenmann. «Anche chi è guarito potrà fare richiesta di un certificato attraverso un formulario: in questo caso, per avere un certificato di persona guarita serve un test PCR positivo». Il documento potrà essere presumibilmente ottenuto nei centri di vaccinazione, negli studi medici, negli ospedali, le farmacie, nei centri di test e nei laboratori.

Validità

Il certificato è valido 180 giorni per le persone vaccinate, 180 giorni per le persone guarite (a partire dalla data del risultato del test, 72 ore per un test PCR negativo e 24 ore per un test antigenico».

«Ci saranno una fase di test e man mano la diffusione per la popolazione», ha aggiunto Lindenmann.

«L’applicazione permette di far fronte ad eventuali cambiamenti legislativi riguardanti eventuali riconoscimento del certificato di vaccinazione giallo», ha detto il direttore dell’UFIT.

Il Ticino e le ferie anticipate

«Per il Ticino, così come per i cantoni che hanno ferie anticipate rispetto agli altri, sono già stati presi i contatti necessari che permettano di rendere disponibile il certificato COVID in tempo per le vacanze», ha spiegato Lindenmann.

Sanzioni

Non sono previste sanzioni per un cattivo utilizzo del certificato al momento. «Se saranno constatate infrazioni penseremo a dei provvedimenti», ha spiegato il rappresentante della Confederazione

IL COMUNICATO STAMPA

I primi certificati COVID per le persone vaccinate, guarite o testate saranno emessi come previsto nel mese di giugno. Nella seduta del 4 giugno 2021 il Consiglio federale ha adottato l’ordinanza sui certificati COVID, che costituisce la base legale per l’emissione degli stessi. Oltre alla forma e al contenuto dei certificati, disciplina le competenze della Confederazione e dei Cantoni relative all’emissione, le direttive per la loro verifica nonché la compatibilità con il ‹certificato digitale COVID dell’UE›. L’ordinanza entra in vigore il 7 giugno 2021.

L’Ufficio federale dell’informatica e della telecomunicazione (UFIT) istituisce un sistema per l’emissione e la verifica dei certificati COVID. Con l’ordinanza concernente i certificati attestanti l’avvenuta vaccinazione anti-COVID-19, la guarigione dalla COVID-19 o il risultato di un test COVID-19 (ordinanza sui certificati COVID-19), il Consiglio federale crea la base legale per l’emissione di tali documenti. I certificati saranno emessi in formato cartaceo ed elettronico. Entrambe le varianti contengono le informazioni necessarie sotto forma sia di testo leggibile senza mezzi ausiliari sia di codice QR al fine di impedire la loro falsificazione. Sono inoltre corredate di una firma elettronica della Confederazione, che consente una verifica sicura del certificato, durante la quale non vengono trasmessi né salvati dati personali. Affinché presentino un elevato livello di sicurezza, i sistemi per i certificati COVID sono attualmente sottoposti, nell’ambito di un test pubblico di valutazione della sicurezza, a un test di robustezza eseguito da esperti e persone interessate. I primi certificati saranno emessi a tappe a partire dal 7 giugno 2021 e messi a disposizione della popolazione al più tardi entro la fine di giugno.

Stretta collaborazione tra la Confederazione e i Cantoni

I Cantoni definiscono le istituzioni del settore sanitario che potranno emettere certificati COVID. Designano come emittenti personale specializzato (nei centri di vaccinazione e centri di test, negli ospedali e studi medici, nelle farmacie ecc.) che provvederà all’emissione dei certificati su richiesta delle persone vaccinate, guarite o testate e risultate negative. La Confederazione mette a disposizione un sistema per l’emissione, la verifica e la revoca dei certificati COVID, che permette la connessione ai sistemi informatici esistenti (ad es. i sistemi usati nell’ambito della vaccinazione e dei test) in modo che sia possibile anche emettere certificati digitali. Essa coadiuva i Cantoni nell’introduzione della soluzione e dei relativi adeguamenti a livello organizzativo.

Conservazione e verifica dei certificati COVID

Il sistema comprende in particolare l’applicazione ‹COVID Certificate› per la conservazione e l’applicazione ‹COVID Certificate Check› per la verifica dei certificati. Entrambe saranno messe gratuitamente a disposizione negli app store ufficiali di Google e Apple. Grazie all’applicazione ‹COVID Certificate›, i titolari di un certificato COVID possono portare con sé la versione digitale ed esibirla in qualsiasi momento. Il certificato COVID che si trova nell’applicazione è equiparato a quello in formato cartaceo. Con l’applicazione ‹COVID Certificate Check› è possibile verificare i certificati COVID detenuti su carta o nell’applicazione ‹COVID Certificate›: la persona che effettua la verifica può visualizzare soltanto il nome, il cognome, la data di nascita e l’indicazione della validità del certificato COVID.

Protezione dei dati e compatibilità con l’UE

Il sistema per l’emissione di certificati che l’UFIT mette a disposizione tiene conto degli aspetti legati alla protezione dei dati. I dati personali non sono salvati a livello centrale dall’Amministrazione federale e quelli necessari per la firma elettronica del certificato vengono cancellati dal sistema della Confederazione non appena il certificato è stato generato e trasmesso. Inoltre, la soluzione della Confederazione è compatibile con il sistema previsto dall’UE, ovvero il ‹certificato digitale COVID dell’UE›, e permette il riconoscimento reciproco dei certificati.

Introduzione a tappe a partire dal 7 giugno 2021

L’ordinanza sui certificati COVID-19 entra in vigore il 7 giugno 2021. A partire da questa data il sistema di certificazione sarà introdotto gradualmente ed entro fine giugno sarà operativo in tutta la Svizzera. L’ordinanza si basa sull’articolo 6a della legge COVID-19, che attribuisce al Consiglio federale la competenza di stabilire i requisiti del documento che certifica l’avvenuta vaccinazione anti-COVID-19, la guarigione da un’infezione da coronavirus o il risultato negativo del test COVID-19. Non costituiscono oggetto dell’ordinanza le circostanze in cui deve essere esibito un certificato COVID, ad esempio per partecipare a una manifestazione, né la conseguente eventuale revoca di restrizioni. I Cantoni sono stati consultati sul progetto di ordinanza e informati degli aspetti tecnici dei certificati COVID già prima della consultazione.

©CdT.ch - Riproduzione riservata