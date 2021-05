La Confederazione mette a disposizione di Lonza personale specializzato per aumentare la produzione dei vaccini contro la COVID-19 di Moderna sul suo sito di Visp (VS). I dipendenti dell’Amministrazione federale e delle aziende parastatali con le competenze richieste finora trovati sono 25.

L’obiettivo è che i primi specialisti inizino a lavorare a Visp dalla metà di maggio, scrive in una nota il Dipartimento federale dell’interno (DFI). La durata prevista degli impieghi temporanei è di circa sei mesi. I collaboratori identificati provengono dai settori biochimico, chimico o farmaceutico. La maggior parte vanta un’esperienza professionale pluriennale, spesso anche nel ramo industriale. Si tratta di persone, assicura il DFI, che dispongono delle conoscenze e delle esperienze necessarie per occupare «immediatamente posizioni chiave nella produzione di vaccini». Sono in corso colloqui anche con il settore universitario.

I dipendenti provengono da organi come ad esempio Agroscope, l’Istituto federale di metrologia (METAS), l’Istituto federale della proprietà Intellettuale (IPI) e l’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV). Alcuni lavorano invece per l’Istituto di virologia e di immunologia (IVI) e per il Laboratorio Spiez dell’Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP).

L’approvvigionamento di vaccini di Moderna è di fondamentale importanza per la Svizzera, viene ricordato nella nota. Il reclutamento di personale qualificato per la loro produzione si rivela tuttavia difficile, spiega il DFI giustificando il «prestito» a Lonza, a cui servono specialisti supplementari in tempi brevi per garantire l’operatività a pieno regime delle linee di produzione di Visp.

L’impiego temporaneo di personale della Confederazione non rappresenta però una soluzione sul medio e lungo termine, precisano i servizi di Alain Berset. Perciò in futuro si dovrà attirare l’attenzione di chi ha portato o sta portando a termine i propri studi o il proprio apprendistato in uno dei campi richiesti.

