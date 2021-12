Berna punterà a un 2G generalizzato?

Aumentano i casi di contagio. La crescita è preoccupante e coinvolge tutte le voci correlate alla pandemia: infezioni, decessi, ricoveri e occupazione dei letti nei reparti di cure intense. Difficilmente, insomma, il Consiglio federale potrà fermarsi alle decisioni messe in pratica venerdì scorso. Non è un caso che i media d’oltre San Gottardo ieri abbiano iniziato a evidenziare nuovi possibili scenari. Sono gli stessi consiglieri federali d’altronde che hanno lasciato trapelare preoccupazione di fronte alla nuova recrudescenza dei casi, oltre che alla variante Omicron. In un’intervista a Rundschau (SRF), la ministra della giustizia Karin Keller-Sutter aveva in effetti annunciato un possibile inasprimento delle misure. In particolare aveva fatto accenno all’eventuale ampliamento della strategia del 2G, sottolineando l’importanza della mascherina. Una mascherina che potrebbe quindi tornare protagonista anche là dove verrà imposto il 2G. Della serie: d’accordo, nelle piste si entra solo se vaccinati o guariti, ma non per questo si potrà abbandonare la mascherina.