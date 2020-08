Dopo aver esteso la lista dei Paesi considerati ad alto rischio di contagio includendovi in particolare la Spagna e aver definito le donne incinte come categoria particolarmente vulnerabile, l’Ufficio federale della Sanità pubblica (UFSP) aggiunge ora un’importante raccomandazione alla popolazione concernente l’uso delle mascherine allo scopo di diminuire al massimo il rischio di trasmissione del virus: tra quelle consigliate figurano anche le protezioni di stoffa, mentre le mascherine mediche monouso sono invece sempre da prediligere per le persone che soffrono di malattie respiratorie. «In tutte le situazioni raccomandiamo di norma quanto segue: indossate la mascherina se non potete rispettare la distanza di 1,5 metri dagli altri e se non è presente una protezione fisica, come per esempio un pannello divisorio. L’uso della mascherina in pubblico serve in primo luogo a proteggere gli altri. Una persona infetta può essere contagiosa già due giorni prima della comparsa dei sintomi, senza saperlo. Se perciò tutti indossano la mascherina in uno spazio ristretto, ogni persona è protetta dalle altre. L’uso della mascherina non garantisce una protezione totale, ma permette comunque di rallentare la diffusione del nuovo coronavirus», si legge sul sito dell’UFSP. Oggi, lo ricordiamo, anche il Consiglio di Stato ticinese si potrebbe esprimere in merito.

Situazioni in cui si raccomanda la mascherina

- Nell’ambito di prestazioni a stretto contatto corporeo, come per esempio dal parrucchiere o in un centro estetico, un centro massaggi o uno studio di tatuaggi, sia i clienti che il personale devono indossare la mascherina se non possono rispettare la distanza di 1,5 metri dagli altri.

- In caso di visita dal medico o in ospedale, vi raccomandiamo la mascherina. Informatevi preventivamente sulle disposizioni della struttura.

- In tutti i settori, i datori di lavoro devono garantire che i loro lavoratori possano rispettare le raccomandazioni dell’UFSP concernenti l’igiene e il distanziamento sociale. A tale scopo devono prevedere e adottare apposite misure. Tra queste possono rientrare l’uso della mascherina, per esempio per il personale di bar o ristoranti.

Situazioni in cui non vige l’obbligo

- Se incrociate una persona, per esempio durante una passeggiata, facendo jogging, andando in bicicletta o facendo la spesa (fatte salve eventuali disposizioni cantonali), non dovete indossare la mascherina. Durante queste attività, il rischio di essere contagiati dal respiro di una persona infetta è minimo.

- In caso di eventi privati, come una festa in famiglia o di compleanno, dovete rispettare le regole di igiene e di comportamento, incluso il distanziamento sociale. Se ciò non fosse possibile e una persona presente risultasse successivamente positiva al test del nuovo coronavirus, l’organizzatore dell’evento deve trasmettere i vostri dati di contatto alle autorità cantonali, informando i partecipanti dell’uso dei loro dati per un eventuale tracciamento dei contatti.

- In un ristorante, un bar o un locale vigono le prescrizioni dei piani di protezione, che possono prescrivere anche l’uso della mascherina. Se il piano di protezione non prevede l’uso della mascherina o altri provvedimenti di protezione, entra in gioco il tracciamento dei contatti, nell’ambito del quale tutti i presenti saranno informati che recandosi nella struttura o partecipando all’evento sono esposti a un elevato rischio di infezione.

Tipi di mascherina

Sul mercato sono disponibili i seguenti tipi di mascherina:

- Mascherina igienica/facciale medica (mascherina chirurgica/da sala operatoria): se utilizzata correttamente, questa mascherina protegge soprattutto altre persone dal contagio. Se presentate sintomi di una malattia acuta alle vie respiratorie, dovreste utilizzare una mascherina di questo tipo.

Mascherina igienica. ©UPI

- Mascherine in tessuto di fabbricazione industriale (mascherine di comunità): se utilizzata correttamente, questa mascherina protegge soprattutto altre persone dal contagio. La Swiss National COVID-19 Science Task Force ha elaborato uno standard per questo tipo di mascherine.

Maschrina in tessuto. ©Shutterstock

- Mascherine respiratorie (filtering face piece (FFP) o mascherine FFP2- / FFP3): queste mascherine proteggono chi le indossa da particelle liquide e solide e da aerosol. Sono a disposizione del personale medico per le loro attività. Alcune di queste mascherine dispongono di una valvola per espirare più facilmente. Le persone infette con o senza sintomi della malattia non devono utilizzare mascherine provviste di valvole, perché non filtrando l’aria espirata favoriscono la diffusione del virus. Non raccomandiamo le mascherine respiratorie per l’uso privato.

Mascherina FFP. ©UPI

Altre mascherine (mascherine autocucite o autoprodotte): queste mascherine non garantiscono una protezione affidabile e pertanto non le raccomandiamo.

Una sciarpa o un fazzoletto non proteggono sufficientemente da un contagio e permettono solo limitatamente la protezione da corpi estranei. Pertanto non possono sostituirsi alla mascherina.

Anche le visiere non sostituiscono la mascherina. Proteggono gli occhi da una possibile infezione causata da goccioline, ma non consentono di escludere un’infezione attraverso la bocca o il naso. Le visiere servono soltanto da ulteriore misura di protezione in aggiunta alla mascherina.

Uso corretto della mascherina

Osservate le seguenti indicazioni sull’uso della mascherina (vedi video):

- Uso: è importante che la mascherina copra sempre naso e bocca. Prima di indossarla e dopo averla tolta, lavatevi o disinfettatevi sempre le mani. Toccate la mascherina il meno possibile. Visto che sono lavabili, le mascherine in tessuto possono essere utilizzate più volte. Quelle igieniche, invece, dovrebbero essere usate solo una volta. Attualmente non vi sono conoscenze scientifiche che indicano se le mascherine igieniche usate ripetutamente assicurano una buona protezione. Nel video più sotto vi sarà spiegato nel dettaglio a cosa dovete fare attenzione.

- Uso ripetuto: se utilizzate più volte una mascherina in tessuto o igienica, ad esempio perché l’avete usata per breve tempo, sono importanti l’igiene delle mani e l’uso e la conservazione corretti della mascherina: lavatevi o disinfettatevi le mani prima e dopo aver indossato e tolto la mascherina e toccatela il meno possibile. Importante: se soffrite di una malattia respiratoria acuta, dovreste utilizzare una mascherina igienica e usarla una sola volta.

- Conservazione in caso di uso ripetuto: preferibilmente, dopo l’uso appendete la mascherina in tessuto a un gancio assicurandovi che non entri in contatto con altri oggetti. Se non fosse possibile, conservatela in un sacchetto di carta o una busta. Così conservata, potete portarvela appresso ed evitare che nella borsa entri in contatto con altri oggetti e che eventuali virus presenti siano trasmessi. I sacchetti di plastica non sono adatti alle conservazione perché non sono traspiranti e pertanto le mascherine non possono asciugare. Sulla plastica i virus sopravvivono più a lungo che sulla carta.

- Lavaggio: le mascherine igieniche non possono essere lavate. Le mascherine in tessuto possono essere lavate conformemente alle indicazioni del fabbricante.

- Durata: una mascherina può essere indossata per quattro ore al massimo. Fate attenzione all’umidificazione della mascherina: più è umida e meno protegge.

- Smaltimento: le mascherine igieniche possono essere smaltite nei normali rifiuti domestici. Assicuratevi che la mascherina utilizzata non entri in contatto con altri oggetti al di fuori dell’immondizia. Chiudete bene il sacco dell’immondizia. Se siete fuori casa, potete smaltire la mascherina nei rifiuti pubblici. Lavatevi o disinfettatevi le mani dopo aver toccato la mascherina usata.

- Persone con la barba: l’avere o meno la barba non ha alcun influsso. L’importante è che la mascherina copra naso e bocca.

©CdT.ch - Riproduzione riservata