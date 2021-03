Ritardi e maggiori costi sì, ma niente che metta in pericolo l’arrivo in Svizzera di beni vitali: è la fotografia scattata dalle autorità di Berna sul difficile momento dei trasporti internazionali dopo il blocco del canale di Suez.

La chiusura del corso d’acqua egiziano in seguito all’avaria della portacontainer Evergreen sta causando ritardi alle catene di distribuzione internazionali, afferma l’Ufficio federale per l’approvvigionamento economico del Paese (UFAE) in una presa di posizione pubblicata su internet. Si osserva anche un rincaro dei prodotti trasportati, tra cui per esempio il petrolio,