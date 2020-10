Il terzo club finito nel mirino è invece il Cuba Bar. Nei confronti di quest’ultimo locale il medico cantonale ha ordinato la chiusura. Secondo quanto annunciato ieri dalle autorità sanitarie, tutte le persone passate dal locale latinoamericano nel corso dello scorso weekend - 1.009 in totale - avrebbero dovuto andare in quarantena poiché alcuni dati sulla lista da compilare all’entrata erano sbagliati.

In un’intervista a «20 Minuten», il gestore del Cuba Bar ieri sera ha tuttavia indicato di aver inavvertitamente incluso il numero di ospiti dell’intera settimana e non solo quelli delle serate in questione. Il sistema utilizzato dal locale non ha registrato correttamente il check-out degli avventori. Una volta risolto il problema, il numero di ospiti per i quali è necessaria la quarantena è passato da 1.009 a 635.