Le frontiere con Germania e Austria riapriranno in modo totale il 15 giugno, a patto che l’evoluzione dell’epidemia non comporti una decisione diversa. Ieri si è parlato anche del permesso di attraversare i valichi francesi, il che fa presupporre che un accordo in tal senso sia vicino, mentre non si sa invece nulla del futuro della frontiera con l’Italia: molto dipende dal Governo di Roma.