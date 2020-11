(Aggiornato alle 16.16) Lo sport di squadra professionistico e semiprofessionistico in Svizzera è fortemente colpito dalle conseguenze della pandemia di COVID-19. Per questo motivo, la Confederazione ha deciso che i club possono essere sostenuti con prestiti per un importo complessivo di 350 milioni di franchi. Il Parlamento ha già emanato le pertinenti basi legali. Nella sua seduta del 4 novembre, il Consiglio federale ha approvato la relativa ordinanza e ha definito le direttive d’esecuzione.

Per attenuare le conseguenze della pandemia di COVID-19 sullo sport svizzero, già nel mese di maggio, il Consiglio federale ha approvato un importante pacchetto di aiuti, per il quale è stata ora pubblicata la relativa ordinanza. Per lo sport popolare sono stati accordati contributi a fondo perso di 50 milioni per il 2020 e di 100 milioni di franchi per il 2021. Per lo sport professionistico (calcio, hockey su ghiaccio) sono stati decisi prestiti di 175 milioni di franchi per ciascun anno (in totale 350 milioni). Questi prestiti servono esclusivamente a garantire la partecipazione dei club ai campionati.

«La liquidità deve essere garantita», ha sostenuto Viola Amherd, responsabile del Dipartimento federale dello sport (DDPS) in una conferenza stampa a Berna, ricordando la rilevanza dello sport non solo in termini sociali, ma anche economici, dato che il settore rappresenta 100’000 posti di lavoro.

Verso ulteriori contributi a fondo perso?

Alla luce dell’attuale situazione relativa alla pandemia di COVID-19, anche nei prossimi mesi gli eventi sportivi si svolgeranno con pochi o senza spettatori. Di conseguenza verranno meno le entrate generate dagli spettatori e dalla gastronomia quali fonti importanti di introiti delle leghe professionistiche e semiprofessionistiche (calcio, hockey su ghiaccio, unihockey, pallacanestro, pallavolo e pallamano), provocando l’erosione della maggior parte della base economica di queste ultime.

Nella sua seduta del 4 novembre 2020, il Consiglio federale ha quindi incaricato il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) di sottoporgli un documento interlocutorio concernente i parametri chiave di un sostegno allo sport professionistico e semiprofessionistico, tra cui anche la verifica della concessione di contributi a fondo perso.

Amherd ha assicurato che questi aiuti non restituibili, se accordati, saranno subordinati a «condizioni chiare». «Dobbiamo ricordare che sono soldi dei contribuenti». Comunque, se attribuiti, tali fondi dovranno essere elargiti rapidamente vista la mancanza di entrate a cui sono confrontati i club.

Sostegno anche per i singoli club

Per quanto riguarda i prestiti a sostegno dello sport professionistico, il Parlamento ha effettuato alcuni adeguamenti e, nella sessione autunnale, ha creato le basi legali nella legge COVID-19 in modo che la Confederazione possa accordare prestiti direttamente ai club. Nell’attuale legge sulla promozione dello sport, sulla quale si era fondato inizialmente il Consiglio federale, non esiste questa possibilità. Essa prescrive che la Confederazione può sostenere esclusivamente le federazioni sportive. Inoltre il Parlamento ha semplificato le condizioni per l’ottenimento dei prestiti e ha esteso alle discipline sportive di squadra semiprofessionistiche la cerchia degli aventi diritto.

Nella nuova ordinanza COVID-19 sport di squadra il Consiglio federale ha ora precisato le direttive per l’utilizzo di questi prestiti anche d’intesa con le competenti Commissioni della scienza, dell’educazione e della cultura del Parlamento. L’ordinanza sostituisce le attuali disposizioni dell’ordinanza sulla promozione dello sport e entra in vigore il 1. dicembre 2020.

I punti principali:

• la Confederazione può concedere prestiti senza interessi direttamente ai singoli club fino al massimo al 25 per cento dei costi d’esercizio sostenuti dal club nella stagione 2018/2019. I club devono fornire garanzie per un importo pari ad almeno il 25 per cento dell’importo del prestito;

• i club che non possono restituire il prestito entro tre anni, devono ridurre gli stipendi di al massimo un quinto. Ciò si limita agli stipendi che superano l’importo massimo del guadagno assicurato nell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni (attualmente circa 148 000 fr.);

• i club hanno al massimo dieci anni di tempo per restituire i prestiti;

• la Confederazione concede retrocessioni a un grado posteriore per i prestiti se ciò può permettere di migliorare la situazione per la restituzione alla Confederazione. Le retrocessioni servono quindi a stabilizzare la situazione finanziaria di un club;

• oltre ai club delle due leghe professionistiche di calcio e hockey su ghiaccio, anche le discipline sportive di squadra di livello semiprofessionistico possono ottenere un sostegno. Si tratta in particolare dei club di pallacanestro, unihockey, pallavolo come pure di calcio e hockey su ghiaccio femminile. Questi club devono partecipare con una squadra alle competizioni della massima lega del rispettivo sport;

• l’offerta di aiuti della Confederazione alle discipline sportive professionistiche e semiprofessionistiche scade alla fine del 2021.

«La trasparenza è centrale, i salari andranno mostrati», ha detto Amherd. I club hanno al massimo dieci anni di tempo per restituire i prestiti.

L'ordinanza

Ordinanza sulle misure nel campo degli sport di squadra di livello professionistico e semiprofessionistico per l’attenuazione delle conseguenze dell’epidemia di COVID-19. Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 13 della legge COVID-19 del 25 settembre 20201, ordina:

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina la concessione di mutui ai club degli sport di squadra di livello professionistico e semiprofessionistico allo scopo di attenuare le conseguenze dell’epidemia di COVID-19.

Art. 2 Principio

1 Su richiesta, possono essere concessi mutui a:

a. club di calcio e hockey su ghiaccio che partecipano con una squadra alle competizioni di una delle due leghe professionistiche;

b. club di pallacanestro, pallamano, unihockey, pallavolo come pure di calcio e hockey su ghiaccio femminili che partecipano con una squadra alle competizioni della massima lega del rispettivo sport.

2 I mutui sono concessi esclusivamente a club che, al momento della presentazione della richiesta, non sono eccessivamente indebitati o non sono oggetto di una procedura concordataria o di fallimento né di una procedura di liquidazione.

Art. 3 Importo dei mutui

1 I mutui ammontano al massimo al 25 per cento dei costi d’esercizio sostenuti dal club interessato nella stagione 2018/2019.

2 Se a un club di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettera b sono già state concesse prestazioni in denaro a fondo perso ai sensi dell’ordinanza COVID-19 sport2 o sulla base del pacchetto di stabilizzazione per lo sport, i costi d’esercizio comprovati secondo l’articolo 13 capoverso 2 della legge COVID-19 del 25 settembre 2020 sono ridotti in misura corrispondente a tali prestazioni.

Art. 4 Garanzia

1 I mutui sono concessi a condizione che il club interessato fornisca garanzie per un importo pari ad almeno il 25 per cento dell’importo del mutuo.

2 Sono consentiti quale garanzia ai sensi dell’articolo 13 capoverso 1 della legge COVID-19 del 25 settembre 2020:

a. depositi in contanti;

b. fideiussioni solidali di:

1. banche svizzere,

2. investitori solventi,

3. società di assicurazione autorizzate dall’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) a emettere assicurazioni cauzionali,

4. cooperative di fideiussione svizzere,

5. Cantoni e Comuni;

c. garanzie bancarie di una banca svizzera;

d. cartelle ipotecarie e ipoteche;

e. cessioni di garanzia, segnatamente riguardo a diritti di ritrasmissione e di commercializzazione e ricavi dal trasferimento di giocatori;

f. trasferimenti di garanzia.

Art. 5 Retrocessioni a un grado posteriore

La Confederazione concede al club retrocessioni a un grado posteriore per il mutuo concesso se in questo modo si può migliorare la situazione di partenza per il futuro rimborso alla Confederazione.

Art. 6 Contratti di mutuo

1 I mutui vengono concessi mediante contratti stipulati fra l’Ufficio federale dello sport (UFSPO) e i club.

2 I contratti prevedono in particolare le seguenti condizioni:

2 RU 2020 851 e 1761

a. il mutuo deve essere utilizzato esclusivamente per assicurare la partecipa-zione del club alle competizioni organizzate dalla rispettiva lega;

b. il mutuo è senza interessi;

c. il mutuo deve essere restituito entro dieci anni al massimo a partire dalla da-ta del ricevimento;

d. il rimborso avviene in linea di principio in maniera lineare;

e. il rimborso avviene al più tardi a partire dal 2023;

f. per gli arretrati di rimborso si applica un interesse di mora del 5 per cento;

g. se il mutuo non è restituito totalmente entro tre anni dalla data del suo rice-vimento, il club deve ridurre all’importo massimo del guadagno assicurato nell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, ma al massimo nella mi-sura del 20 per cento, tutti gli stipendi dei suoi dipendenti, compresi tutti i premi, i bonus e gli altri vantaggi valutabili in denaro che superano tale im-porto massimo;

h. un adeguamento delle clausole contrattuali dopo il 31 dicembre 2021 è escluso, eccetto che per il rimborso anticipato del mutuo.

Art. 7 Esecuzione

L’UFSP esegue la presente ordinanza.

Art. 8 Entrata in vigore e validità

1 La presente ordinanza entra in vigore il 1° dicembre 2020.

2 Si applica fino al 31 dicembre 2021.

