Parte dei fondi del clan Ben Ali congelati in Svizzera sono stati sbloccati la scorsa notte. Nel corso degli anni l’ex presidente tunisino e il suo entourage avrebbero fatto transitare circa 320 milioni di dollari nella Confederazione. Circa 50 milioni di franchi restano sequestrati.

Il blocco degli averi di Zine el Abidine Ben Ali e del suo entourage è scaduto a mezzanotte. L’ordinanza di congelamento ha raggiunto la durata massima legale di dieci anni e non è stata rinnovata, ha annunciato in dicembre il Consiglio federale e confermato oggi il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) all’agenzia Keystone-ATS.

Ciò non significa tuttavia che tutti i fondi siano stati liberati. Oltre all’ordinanza di congelamento ormai scaduta, sussiste infatti un blocco disposto per ordine del Ministero pubblico. «La stragrande maggioranza degli averi resta congelata nel quadro di procedure di assistenza giudiziaria», ha dichiarato Pierre-Alain Eltschinger, portavoce del DFAE.

I fondi attualmente bloccati ammontano a 50 milioni di franchi, ha da parte sua precisato il Ministero pubblico della Confederazione (MPC). Sono tuttora in corso procedimenti penali svizzeri nei confronti di 11 persone dell’entourage dell’ex presidente tunisino, in particolare per sospetto riciclaggio di denaro.