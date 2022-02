Berna scarica il PC-24

Dopo una serie di panne nei mesi scorsi, il Consiglio federale ha deciso di vendere il Pilatus PC-24, il gioiellino a reazione prodotto dall’azienda di Stans (NW). Tale decisione fa parte di un riesame della flotta VIP del Servizio di trasporto aereo della Confederazione affidato al Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS). Oltre a ciò, si legge in una nota governativa odierna, l’esecutivo intende istituzionalizzare la cooperazione internazionale, per esempio per i voli pianificabili nelle aree di crisi.

Il Servizio di trasporto aereo della Confederazione (STAC) gestisce i velivoli impiegati a favore del Consiglio federale, dei dipartimenti, degli uffici federali e dell’esercito. La flotta comprende, tra l’altro, tre aerei per il trasporto VIP. Gli «aviogetti del Consiglio federale» sono il Citation Excel 560XL di Cessna, il Falcon 900EX di Dassault e il PC-24 di Pilatus. I tre aerei sono in buone o ottime condizioni. Tuttavia la configurazione eterogenea limita in parte la flessibilità e la libertà d’azione nell’ambito delle missioni, si legge nella nota. Per esempio, a causa della loro impostazione tecnica il Citation Excel 560XL e il PC-24 si prestano in misura limitata a viaggi più lunghi. Questo aspetto sarà preso in considerazione quando si esamineranno le opzioni per lo sviluppo della flotta di arei del governo. Il DDPS sta attualmente esaminando le possibili opzioni e presenterà una proposta concreta al Consiglio federale entro la fine del 2022.