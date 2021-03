La Confederazione ha ora stipulato un ulteriore contratto con Pfizer/BioNTech per 3 milioni di dosi di vaccino, raddoppiando così la quantità ordinata presso questo fabbricante. Le ulteriori dosi di vaccino saranno consegnate in Svizzera a partire da aprile. Grazie ai contratti finora stipulati con diversi fabbricanti, la quantità di vaccini disponibili in Svizzera aumenterà rapidamente entro l’estate del 2021.

Per la popolazione svizzera, attualmente la Confederazione sta puntando in particolare sui vaccini a mRNA, che si sono dimostrati altamente efficaci e ben tollerati. Per questo, ha stipulato un ulteriore contratto con Pfizer/BioNTech per altri 3 milioni di dosi di vaccino, aumentando così a 6 milioni di dosi la quantità che questo fabbricante si è impegnato a fornire. Il vaccino di Pfizer/BioNTech dispone di un’efficacia del 95 per cento e viene somministrato in Svizzera da dicembre. Le ulteriori dosi saranno consegnate progressivamente a partire da aprile.