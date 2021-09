Grande dispiegamento di polizia nel centro di Berna, a partire dalla fine del pomeriggio, per scongiurare lo svolgimento di nuove manifestazioni non autorizzate degli oppositori alle misure antipandemiche decise dal Governo. Invano: nonostante l’invito da parte di organizzazioni come «Freiheitstrychler» e «Mass-Voll» ai loro sostenitori di non recarsi a Berna, un migliaio di persone si sono radunate davanti alla stazione per poi dirigersi verso Palazzo Federale. C’era chi teneva tra le mani un fiore, altri delle candele. Numerosi bandiere e cartelloni con la scritta «libertà».

Le autorità cittadine avevano chiesto alla polizia di non permettere lo svolgimento di alcuna manifestazione. Il responsabile cittadino della sicurezza, Reto Nause, aveva precedentemente negoziato (martedì) con gli oppositori alle misure del governo le condizioni per lo svolgimento di una dimostrazione, ma non era stato raggiunto nessun accordo e in rete sono circolati per tutto il giorno appelli a scendere in piazza, sotto il motto «ora più che mai».

Un invito, come detto, raccolto da circa un migliaio di manifestanti. Alle 19.40 è stato intonato l‘inno nazionale. La folla urlava «libertà». Un minuto dopo è calato il silenzio. Ogni intervento della polizia - che ha fermato, tra gli altri, un uomo munito di campanaccio - è stato coperto dai fischi dei manifestanti. Dalla stazione la gente si spostata a piedi verso Bärenplatz, poi verso Zytglocke e in Schmiedenplatz/Kornhausplatz, dove gli animi si sono riscaldati e gli agenti hanno fatto ricorso a proiettili di gomma.

Barriere a Palazzo federale

Le forze dell’ordine hanno messo in atto un grande contingente per garantire la sicurezza pubblica ed evitare quanto accaduto la scorsa settimana a Palazzo federale, quando i manifestanti avevano puntato una barriera di protezione, scuotendola e tentando di sradicarla dagli ancoraggi. Alcune persone hanno invitato gli altri a «non andare contro la polizia», per evitare di essere attaccati. In Bundesplatz i manifestanti si sono dunque trovati di fronte gli agenti in tenuta antisommossa, che si erano posizionati tra le transenne e Palazzo federale. Attorno alle 21.30 le forze dell’ordine hanno usato proiettili di gomme e idranti per disperdere le persone (in quel momento circa 200).

La polizia, con un tweet, ha informato che «nonostante gli inviti ad andarsene, alcuni partecipanti alla protesta hanno lanciato degli oggetti in direzione delle forze dell’ordine e hanno tentato di oltrepassare le barriere», sulle quali erano stati posati alcuni girasoli.

Infine, i manifestanti si sono diretti verso la stazione, sempre urlando «libertà». Il tutto si è concluso attorno alle 22.15.

Loading the player...

Loading the player...

Loading the player...

Loading the player...

Loading the player...

Loading the player...

Loading the player...

Loading the player...

Loading the player...

Loading the player...

Loading the player...

Loading the player...

©CdT.ch - Riproduzione riservata