Il Dipartimento federale delle finanze (DFF) ha comunicato che i contratti stipulati in aprile tra Confederazione, banche e le linee aeree Swiss e Edelweiss sono stati siglati. L’annuncio segue l’approvazione da parte del Fondo di stabilizzazione economica della Germania.

Le due compagnie potranno decidere l’entità e la tempistica dei prelievi dai fondi di sostegno, nei limiti degli importi massimi stabiliti, ha annunciato il DFF in serata.

Esse potranno accedere ad aiuti statali per circa 1,5 miliardi di franchi. Il denaro verrebbe messo a disposizione da un consorzio di banche: la Confederazione, come annunciato in maggio, garantirà l’85% dei mezzi erogati fino a un massimo di 1,275 miliardi (il rischio restante, pari al 15%, è assunto dalle banche).